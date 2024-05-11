Петр Черник, военный аналитик, полковник запаса
Сможет ли враг прорваться в Харьков во время наступления в области – объясняет Черник
Российское наступление на севере Харьковской области пока сопровождается беспокоящими операциями с попытками вести бои, но возможностей у РФ продвинуться к областному центру в ближайшей перспективе нет.
Об этом Фактам ICTV рассказал полковник запаса ВСУ и военный эксперт Петр Черник.
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— На мой взгляд, они сейчас осуществляют так называемые беспокоящие операции по принципу “зашел-вышел”. На несколько километров зашли, что сейчас и сделали. Вступили с нами в бои, однако я твердо убежден, что большого прорывного потенциала, чтобы пройти 40 км, у них нет, — говорит эксперт.
Аргумент о 40 км Черник подкрепляет напоминанием, что оккупанты пытались захватить Авдеевку в диаметре 5-8 км в течение 10 лет, а активная фаза боев за город в Донецкой области продолжалась более 4 месяцев.
— За те 4 месяца они потеряли более 15 тысяч убитыми. Спокойно умножаем на 3 и видим, какой это огромный корпус. Практически 50 тысяч. Если 748 бронированных машин разделить на 102, потому что так комплектуется штатный полк, это больше, чем 7 полков. И танков 364, если делить на 94, потому что это штатный танковый полк, то имеем почти 4 полка, — говорит он.
Петр Черник добавляет, что можно утвердительно говорить, что Россия потеряла в попытке захватить Авдеевку две большие дивизии.
Военный эксперт напоминает, что в начале войны, когда оккупанты были готовы, и еще когда не было ничего заминировано и не было фортификаций, то российская армия едва-едва ворвались в Харьков.
— И то, мы их оттуда очень быстро и качественно выбили, — говорит он.
Полное интервью с военным экспертом Петром Черником смотрите в 19:00 завтра, 12 мая, на Фактах ICTV.