Чи зможе ворог прорватися до Харкова під час наступу в області – пояснює Черник

Російський наступ на півночі Харківської області наразі супроводжується вилазковими операціями зі спробами вести бої, але можливостей у РФ просунутися до обласного центру в найближчій перспективі немає.

Про це Фактам ICTV розповів полковник запасу ЗСУ та військовий експерт Петро Черник.

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– На мій погляд, вони зараз здійснюють так звані вилазкові операції за принципом “зайшов-вийшов”. На кілька кілометрів зайшли, що зараз і зробили. Розпочали з нами бої, однак я твердо переконаний, що значного проривного потенціалу, щоб пройти 40 км, у них нема, – каже експерт.

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Аргумент про 40 км Черник підкріплює нагадуванням, що окупанти намагалися захопити Авдіївку в діаметрі 5-8 км протягом 10 років, а активна фаза боїв за місто на Донеччині тривала більше ніж 4 місяці.

– За тих 4 місяці вони втратили більш ніж 15 тисяч убитими. Спокійно множимо на 3 і бачимо, який це велетенський корпус. Практично 50 тисяч. Якщо 748 броньованих машин поділити на 102, бо так комплектується штатний полк, це більше, ніж 7 полків. І танків 364, якщо ділити на 94, бо це штатний танковий полк, то маємо майже 4 полки, – каже він.

Петро Черник додає, що можна ствердно казати, що Росія втратила у спробі захопити Авдіївку дві великі дивізії.

Військовий експерт нагадує, що на початку війни, коли окупанти були готові, та ще коли не було нічого заміновано та не було фортифікацій, то російська армія ледь-ледь увірвалася у Харків.

– І то, ми їх звідти дуже швидко та якісно вибили, – каже він.

Повне інтерв’ю з військовим експертом Петром Черником дивіться о 19:00 завтра, 12 травня, на Фактах ICTV.

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