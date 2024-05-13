Уже в мае Германия поставит Украине новую систему ПВО IRIS-T — посол

Уже в мае 2024 года Украина может получить от Германии новую систему ПВО IRIS-T.

Об этом в эфире национального телемарафона Єдині новини заявил посол Германии в Украине Мартин Егер.

Дипломат отметил, что некоторые системы IRIS-T уже находятся в Украине, а еще одна будет передана бойцам ВСУ в мае.

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В частности посол отметил, что Германия обещала Украине, что в 2024 году, в следующем году и еще в 2026 году будет поставлять новые системы IRIS-T. Он назвал это последовательной работой.

Patriot для Украины

— Мы помогаем в восстановлении именно энергетической инфраструктуры, учитывая зиму, но если не будет ПВО, то, конечно, будет очень трудно отражать будущие атаки, — сообщил он.

Посол пояснил, что Германия решила делать еще больше, чем до сих пор в секторе ПВО. Страна уже имеет обязанности по этому вопросу в НАТО и 25% их систем Patriot будет находиться в Украине.

— Нет ни одной другой такой страны в мире, которая столько отдает, — сказал Егер.

К слову, ранее в Германии предложили применять ПВО стран НАТО для защиты Украины от атак РФ.

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