Вже у травні Німеччина поставить Україні нову систему ППО IRIS-T – посол

Уже в травні 2024 року Україна може отримати від Німеччини нову систему ППО IRIS-T.

Про це в ефірі національного телемарафону Єдині новини заявив посол Німеччини в Україні Мартін Єгер.

Дипломат зазначив, що деякі системи IRIS-T вже знаходяться в Україні, а ще одну буде передано бійцям ЗСУ в травні.

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Зокрема посол наголосив, що Німеччина обіцяла Україні, що 2024 року, наступного року і ще 2026 року постачатиме нові системи IRIS-T. Він назвав це послідовною роботою.

Patriot для України

– Ми допомагаємо у відновленні саме енергетичної інфраструктури з огляду на зиму, але якщо не буде ППО, то звичайно буде дуже важко відбивати майбутні атаки, – повідомив він.

Посол пояснив, що Німеччина вирішила робити ще більше, ніж досі в секторі ППО. Країна вже має обов’язки з цього питання в НАТО і 25% їхніх систем Patriot буде розташовано в Україні.

– Немає жодної іншої такої країни у світі, яка стільки віддає, – сказав Єгер.

До речі, раніше в Німеччині запропонували застосовувати ППО країн НАТО для захисту України від атак РФ.

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