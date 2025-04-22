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Юлия Захарченко, редактор ленты

Украина не обсуждала новую помощь со США — Зеленский

MIM-104 Patriot
Фото: Getty Images

Украина не имела возможности обсуждать детали новой помощи с Соединенными Штатами Америки.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время брифинга 22 апреля.

Обсуждала ли Украина со США новую помощь

— Помощь, которая идет сейчас — это та, которую поддержал Конгресс еще год назад. О новой помощи мы пока что с Соединенными Штатами Америки не имели возможность иметь договоренность или обсуждать детали, — заявил Зеленский.

Отвечая на вопрос о возможной закупке систем ПВО Patriot, Зеленский отметил, что это может стать частью нового пакета военной помощи Украине от США.

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Однако еще не было ответа от США по закупке систем ПВО, отметил президент Украины.

В то же время Зеленский обратил внимание, что возможный выход США из мирных переговоров с Россией стал бы для Украины потерей стратегического партнера.

По его словам, украинская сторона не хочет, чтобы США выходили из процесса, ведь речь идет не только о помощи, но и о разведывательных данных.

Владимир Зеленский отметил, что Украина и США являются союзниками, а Россия наоборот — исторический враг Америки.

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