Україна не мала можливості обговорювати деталі нової допомоги зі Сполученими Штатами Америки.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський під час брифінгу 22 квітня.

Чи обговорювала Україна зі США нову допомогу

– Допомога, яка йде зараз – це та, яку підтримав Конгрес ще рік тому. Про нову допомогу ми поки що зі Сполученими Штатами Америки не мали можливості мати домовленість або обговорювати деталі, – заявив Зеленський.

Відповідаючи на запитання про можливу закупівлю систем ППО Patriot, Зеленський зазначив, що це може стати частиною нового пакету військової допомоги Україні від США.

Зараз дивляться

Проте ще не було відповіді від США щодо закупівлі систем ППО, зазначив президент України.

Водночас Зеленський звернув увагу, що можливий вихід США з мирних переговорів із Росією став би для України втратою стратегічного партнера.

За його словами, українська сторона не хоче, щоб США виходили з процесу, адже йдеться не лише про допомогу, а й про розвідувальні дані.

Володимир Зеленський наголосив, що Україна та США є союзниками, а Росія навпаки – історичний ворог Америки.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.