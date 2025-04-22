Выход США из переговоров станет потерей стратегического партнера — Зеленский

Выход США из роли посредника в переговорах с Россией об окончании полномасштабной войны стал бы потерей стратегического партнера для Украины.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время брифинга 22 апреля.

Зеленский о возможном выходе США из переговоров

— Мы не хотели бы, чтобы Америка выходила из этой помощи. Это не только о помощи, а и о разведданных, баллистике и жизни. Я думаю, что это потеря стратегического партнера, — утверждает Зеленский.

По его словам, Украина и США являются союзниками, однако Россия всегда была историческим врагом Соединенных Штатов Америки.

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Зеленский выразил надежду, что президент США Дональд Трамп будет поддерживать Украину и давить на Россию. Он отметил, что украинцы в это очень верят.

По мнению Зеленского, Россия намеренно пытается отстранить американскую сторону от участия в мирных переговорах. Однако Украина выступает за активное участие США для диалога, подчеркнул президент.

В то же время Зеленский подчеркнул, что Украина готова к переговорам и дальнейшим шагам на пути к завершению войны, однако Россия должна прекратить огонь.

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