Выход США из переговоров станет потерей стратегического партнера — Зеленский
Выход США из роли посредника в переговорах с Россией об окончании полномасштабной войны стал бы потерей стратегического партнера для Украины.
Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время брифинга 22 апреля.
Зеленский о возможном выходе США из переговоров
— Мы не хотели бы, чтобы Америка выходила из этой помощи. Это не только о помощи, а и о разведданных, баллистике и жизни. Я думаю, что это потеря стратегического партнера, — утверждает Зеленский.
По его словам, Украина и США являются союзниками, однако Россия всегда была историческим врагом Соединенных Штатов Америки.
Зеленский выразил надежду, что президент США Дональд Трамп будет поддерживать Украину и давить на Россию. Он отметил, что украинцы в это очень верят.
По мнению Зеленского, Россия намеренно пытается отстранить американскую сторону от участия в мирных переговорах. Однако Украина выступает за активное участие США для диалога, подчеркнул президент.
В то же время Зеленский подчеркнул, что Украина готова к переговорам и дальнейшим шагам на пути к завершению войны, однако Россия должна прекратить огонь.