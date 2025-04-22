РФ пытается вытолкнуть США из переговоров, Украина стремится к их участию — Зеленский

Президент Владимир Зеленский заявил, что Россия пытается отстранить Соединенные Штаты от участия в мирных переговорах по завершению войны. В то же время Украина выступает за активное участие США в этом процессе.

Россия пытается вытолкнуть США из мирных переговоров

— Когда они (Россия — Ред.) нам бросают какие-то вопросы по разговорам, я считаю, что они выталкивают из переговоров Америку… На это реагируем следующим образом. Я считаю, что Америка реальный лидер. Мы хотим, чтобы они принимали участие. Мы хотим, чтобы они давили на Россию, — подчеркнул Зеленский во время брифинга во вторник.

Глава государства отметил, что Украина готова к переговорам и дальнейшим шагам на пути к завершению войны — при условии, что Россия прекратит огонь.

21 апреля президент РФ Владимир Путин объявил о возможности двусторонних переговоров по избежанию ударов по гражданским объектам.

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Его пресс-секретарь Дмитрий Песков уточнил, что речь идет именно о формате переговоров исключительно между Россией и Украиной, без привлечения других сторон.

Ранее президент США Дональд Трамп говорил, что Соединенные Штаты могут прекратить участие в переговорах по завершению войны России против Украины, если какая-то из сторон попытается усложнить этот процесс.

Напомним, во время так называемого пасхального “перемирия”, объявленного Путиным, российские оккупанты почти 3 тыс. раз нарушили режим тишины.

На фронте было зафиксировано 96 вражеских штурмов и 1 882 обстрела украинских позиций, из которых 812 — с применением тяжелого вооружения.

Было также зафиксировано более 950 запусков ударных FPV-дронов со стороны России.

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