Зеленский прокомментировал “план США” по войне в Украине, который обнародовали в СМИ

Так называемый план Соединенных Штатов, который ранее распространили средства массовой информации, не является официальным американским предложением.

Впрочем это свидетельствует о том, что подобные предложения будут звучать и в будущем.

Об этом 22 апреля завил президент Украины Владимир Зеленский, общаясь с журналистами.

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План США в медиа не является официальной позицией — Зеленский

— Можно по-разному об этом говорить, но это не официальное предложение Украине. Если будет официальное такое предложение, мы сразу отреагируем на это как на официальное предложение, и вы будете об этом знать. Такие сигналы звучали, и в медиа они звучат, и будут звучать и дальше, — сказал Зеленский.

По словам главы государства, ему пока неизвестно, кто именно делает подобные заявления. Однако, продолжил президент, это может свидетельствовать о том, что подобные заявления могут делать россияне или представители США, которые “после диалога с Путиным поняли, может быть так”.

— Сегодня мы понимаем и из медиа, и так далее, что это идет от Соединенных Штатов Америки. Оттуда сигналы эти, — добавил он.

Как сообщил Зеленский, после прекращения огня Украина готова садиться за любой формат переговоров.

Медиа о планах США по завершению войны

Ранее агентство Bloomberg, со ссылкой на собственные источники, сообщили, что план США может привести к замораживанию войны и сохранить за Россией территории под контролем российской армии. Зато Украине, согласно этому плану, откажут в возможности вступить в НАТО.

Параллельно с этим появилась публикация The Washington Post, в котором издание со ссылкой на собеседников сообщило, что США якобы предложили Украине план, согласно которому Вашингтон признает аннексию Крыма за Россией, а также снимет санкции с РФ.

Зеленский в ответ на это заявил, что Украина никогда не пойдет на признание Крыма за Россией.

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