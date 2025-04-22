Украина никогда юридически не признает Крым за Россией — Зеленский

Украина никогда юридически не будет признавать оккупацию Крымского полуострова Россией, поскольку это идет вопреки Конституции и суверенитету государства.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время общения с журналистами 22 апреля заявил.

Украина не признает Крым территорией России — Зеленский

— Украина не признает юридически оккупацию Крыма. Нам не о чем говорить на эту тему — это вне нашей Конституции. Это наша территория, территория народа Украины, — заявил Зеленский.

Как сообщил президент, обсуждение вопроса Крыма и других временно оккупированных Россией территорий, приведет лишь к затягиванию войны.

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— Как только мы начинаем говорить о Крыме, о наших суверенных территориях, мы заходим в формат затягивания войны — именно этого хочет Россия. Мы уже 12-й год воюем. Это и есть ответ на вопрос, можно ли с Россией договориться по территориям, — отметил президент.

По его словам, быстро договориться с Кремлем невозможно, а потому без давления со стороны Запада и прежде всего США, достичь результата не удастся.

— Давление нужно всего мира, прежде всего Америки. Мы поддержали инициативу президента Трампа по безусловному прекращению огня. Но попытка “договориться обо всем сразу в один день” не сработает, — считает Зеленский.

США может предложить Европе и Украине признать Крым за РФ

Ранее издание The Washington Post со ссылкой на собственные источники сообщило, что США на переговорах в Лондоне могут предложить признать Крым “российским” и заморозить конфликт по нынешней линии фронта.

Также речь идет о том, что с России будут сняты санкции, что станет будущей сделкой.

В ответ, как пишет издание, по мнению американцев, Россия прекратит боевые действия.

Неназванный советник президента Украины заявил WP, что американские предложения содержат некоторые идеи, с которыми Киев согласен, и другие, где согласия нет.

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