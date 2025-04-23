Прогнозы демографа: сможет ли Украина преодолеть демографический кризис после войны

По подсчетам Центра экономической стратегии, по состоянию на конец ноября 2024 года за пределами Украины находилось 5,2 миллиона украинских беженцев. Из них 3,7 миллиона выехали через западные границы.

Факты ICTV расспросили у демографа, старшего научного сотрудника Института демографии и проблем качества жизни НАН Украины Светланы Аксеновой, что ждет Украину после окончания войны и какая ситуация сейчас.

Сколько женщин выехало из Украины во время войны

По подсчетам Центра экономической стратегии, большую часть украинских беженцев до сих пор составляют взрослые женщины. В декабре 2024 года их доля составляла 44% от общего количества беженцев, что на 6 процентных пунктов меньше по сравнению с началом года, когда этот показатель был 50%. Зато количество взрослых мужчин среди беженцев выросло до 27% — на 9 пунктов больше, чем в январе (18%).

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Женщины с детьми по-прежнему остаются самой многочисленной категорией среди беженцев. Если в начале года дети составляли около трети всех, то к декабрю эта доля снизилась с 32% до 29%. Основной причиной стало заметное сокращение количества мальчиков в возрасте от 0 до 9 лет — с 9% до 6%.

Наибольшую возрастную группу среди беженцев продолжают составлять женщины в возрасте 35-44 года, из которых более половины (54%) выехали за границу вместе с детьми.

Еще до начала полномасштабной войны в Украине наблюдался низкий уровень рождаемости, а объемы эмиграции значительно превышали иммиграцию, что уже тогда способствовало сокращению и старению населения. Одной из серьезных проблем, которую может усилить несвоевременное возвращение беженцев, станет еще большее осложнение демографической ситуации.

Наибольшие потери в структуре населения вызваны выездом детей и женщин репродуктивного возраста. Если эти категории не вернутся, численность населения и в дальнейшем будет уменьшаться, а старение только ускорится.

Что будет с Украиной после окончания войны: прогноз, сколько беженцев планирует возвращаться домой

Согласно данным опросов ЦЭС, тенденция к уменьшению количества беженцев, которые планируют возвращение в Украину, сохраняется. В конце 2024 года впервые доля желающих вернуться стала меньше 50% опрошенных. Некоторые из тех, кто ранее намеревался вернуться, сейчас склоняются к решению остаться за границей. В то же время часть беженцев, которые в начале года планировали возвращение, уже осуществили его.

Среди основных причин, мешающих возвращению, — как военные, так и социально-экономические: нестабильная ситуация с безопасностью, неопределенность будущего, отсутствие жилья, низкий уровень доходов и трудности с трудоустройством в Украине.

Что будет с Украиной после окончания войны: демограф

По словам демографа, старшего научного сотрудника Института демографии и проблем качества жизни НАН Украины Светланы Аксеновой, сейчас можно говорить о многих вариантах, что зависит от того, когда и на каких условиях закончится война.

Есть такой опыт в мире, когда фактически перемирие устанавливается, но никакого мирного договора не подписывается. Именно с этим связано очень много неопределенных моментов, которые затрудняют прогнозы относительно того, что будет после войны.

— Если действительно будет выгодное для Украины мирное соглашение, то можно говорить о положительном сценарии демографического развития, — отмечает эксперт.

Если говорить о рождаемости, то даже в странах, которые не ведут жестокую войну, в которой сейчас находится Украина, а имеют более-менее налаженную ситуацию, очень сильно на рождаемость влияет момент неопределенности и непонимания того, что будет дальше. Семьи отказываются от рождения детей, когда они не чувствуют уверенности в своем будущем.

— Такой вектор был присущ Украине еще до войны 2014 года. Когда мы проводили социальные опросы, то определили, что среди причин, которые становятся основными для отказа от рождения детей, являются: материальное обеспечение, жилищные проблемы, неуверенность в своем будущем. Как ни странно, но эта неуверенность оказалась довольно мощным фактором, который влиял на планы семей относительно рождения или отказа от рождения детей, — рассказала эксперт.

Итак, еще до войны для большинства молодых семей желание родить ребенка зависело именно от того, какие перспективы они видят перед собой.

По мнению демографа, сейчас ситуация с неопределенностью ухудшилась. Многие семьи думают, рожать ли ребенка, отложить или вообще отказаться от этой идеи. Родить одного ребенка большинство семей решается, а вот что касается второго-третьего, то здесь ситуация хуже.

По словам демографа, условия мира после окончания войны в значительной степени будут определять миграционные установки. То есть беглецы от войны, которые сейчас находятся за границей, на основе этих мирных договоренностей будут решать, возвращаться ли им в Украину или оставаться за границей.

— Если война как можно быстрее закончится, причем на выгодных для Украины условиях, если прозрачность этого договора будет приемлемой для большинства украинцев, то, возможно, произойдет значительный рост рождаемости, — считает эксперт.

Если же какое-то из условий мирного договора будет неприемлемым для определенной категории населения, то это также будет влиять на демографическую ситуацию и рождаемость.

— Когда меня спрашивали в 2022 и 2023 годах относительно рождаемости после войны, то я говорила, что всегда наступает действие компенсационного механизма. Этот компенсационный эффект проявляется в том, что отложенные рождаемости реализуются после исчезновения угрожающей ситуации. Но сейчас трудно говорить даже об этом, потому что нынешний этап в нашей истории может показать совсем другие результаты, даже в отношении тех механизмов, которые уже проверены в течение XX века. То есть те механизмы, которые всегда срабатывали в прошлом, на этот раз могут не сработать, — считает эксперт.

Говорить о количестве людей, которые вернутся в Украину после окончания войны, также трудно, потому что это будет зависеть от того, на каких условиях закончится война. То есть будет ли подписан мирный договор, на сколько лет он будет приемлемым для украинского сообщества.

В любом случае, независимо от условий завершения войны, какая-то часть вернется, но конкретный процент будет зависеть именно от того, выгодно ли будет украинцам возвращаться домой. В любом случае какая-то определенная часть останется за границей из-за того, что условия для них будут неприемлемыми.

Сейчас на подконтрольной Украине территории проживает около 30-31 миллиона человек. Это согласно исследованиям, которые проводили в институте, а также данных ООН.

Демограф отметила, что чем дольше продлится война, тем меньше людей вернется в Украину. В частности, это связано с тем, что у людей, когда они приезжают на новое место, всегда шок, также происходит определенная адаптация. Если в начале большинство переселенцев говорят, что обязательно вернутся в Украину, то со временем эта уверенность исчезает.

Через три года войны очень много людей уже нашли себе работу, обустроились на новом месте, поэтому все меньше вероятности, что они вернутся в Украину после ее окончания.

— В начале войны мы видели, что очень тяжело происходила адаптация людей, которые плохо знают язык страны, в которую они приехали. Но чем дольше люди находятся за границей, тем больше языковые трудности стираются.

Если в начале войны многие дети, которые устраивались в новые школы за рубежом, очень трудно коммуницировали и находили себе друзей, то сейчас уже более-менее у детей и у семей постоянное социальное окружение. Итак, люди нашли себе друзей, знакомых и уже нет того языкового барьера, который мешал общаться.

Таким образом, чем более комфортной становится жизнь за рубежом, тем меньше вероятность, что переселенцы вернутся на территорию Украины.

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