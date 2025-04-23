Прогнози демографа: чи зможе Україна подолати демографічну кризу після війни

За підрахунками Центру економічної стратегії, станом на кінець листопада 2024 року за межами України перебувало 5,2 мільйона українських біженців. Із них 3,7 мільйона виїхали через західні кордони.

Факти ICTV розпитали у демографа, старшої наукової співробітниці Інституту демографії та проблем якості життя НАН України Світлани Аксьонової, що чекає на Україну після закінчення війни та яка ситуація наразі.

Скільки жінок виїхало з України під час війни

За підрахунками Центру економічної стратегії, переважну частину українських біженців досі становлять дорослі жінки. У грудні 2024 року їхня частка становила 44% від загальної кількості біженців, що на 6 відсоткових пунктів менше порівняно з початком року, коли цей показник був 50%. Натомість кількість дорослих чоловіків серед біженців зросла до 27% — на 9 пунктів більше, ніж у січні (18%).

Зараз дивляться

Жінки з дітьми, як і раніше, залишаються найчисельнішою категорією серед біженців. Якщо на початку року діти становили близько третини всіх, то до грудня ця частка знизилася з 32% до 29%. Основною причиною стало помітне скорочення кількості хлопчиків віком від 0 до 9 років — з 9% до 6%.

Найбільшу вікову групу серед біженців продовжують становити жінки віком 35–44 роки, з яких понад половина (54%) виїхали за кордон разом із дітьми.

Ще до початку повномасштабної війни в Україні спостерігався низький рівень народжуваності, а обсяги еміграції значно перевищували імміграцію, що вже тоді сприяло скороченню та старінню населення. Однією з серйозних проблем, яку може посилити невчасне повернення біженців, стане ще більше ускладнення демографічної ситуації.

Найбільші втрати у структурі населення спричинені виїздом дітей і жінок репродуктивного віку. Якщо ці категорії не повернуться, чисельність населення й надалі зменшуватиметься, а старіння лише прискориться.

Що буде з Україною після закінчення війни: прогноз, скільки біженців планує повертатися додому

Відповідно до даних опитувань ЦЕС, тенденція до зменшення кількості біженців, які планують повернення в Україну, зберігається. Наприкінці 2024 року вперше частка охочих повернутися стала меншою за 50% опитаних. Дехто з тих, хто раніше мав намір повернутися, зараз схиляється до рішення залишитися за кордоном. Водночас частина біженців, які на початку року планували повернення, вже здійснили його.

Серед основних причин, що заважають поверненню, — як воєнні, так і соціально-економічні: нестабільна безпекова ситуація, невизначеність майбутнього, відсутність житла, низький рівень доходів і труднощі з працевлаштуванням в Україні.

Що буде з Україною після закінчення війни: демограф

За словами демографа, старшої наукової співробітниці Інституту демографії та проблем якості життя НАН України Світлани Аксьонової, наразі можна говорити про багато варіантів, що залежить від того, коли та на яких умовах закінчиться війна.

Є такий досвід у світі, коли фактично перемир’я встановлюється, але жодного мирного договору не підписується. Саме з цим пов’язано дуже багато невизначених моментів, які ускладнюють прогнози щодо того, що буде після війни.

– Якщо дійсно буде вигідна для України мирна угода, то можна говорити про позитивний сценарій демографічного розвитку, – зазначає експерт.

Якщо говорити про народжуваність, то навіть у країнах, які не ведуть жорстоку війну, в якій зараз перебуває Україна, а мають більш-менш налагоджену ситуацію, дуже сильно на народжуваність впливає момент невизначеності та нерозуміння того, що буде далі. Сім’ї відмовляються від народження дітей, коли не відчувають впевненості у своєму майбутньому.

– Такий вектор був притаманний Україні ще до війни 2014 року. Коли ми проводили соціальні опитування, то визначили, що серед причин, які стають основними для відмови від народження дітей, є: матеріальне забезпечення, житлові проблеми, невпевненість у своєму майбутньому. Як не дивно, але ця невпевненість виявилася доволі потужним фактором, що впливав на плани сімей щодо народження або відмови від народження дітей, – розповіла експерт.

Отже, ще до війни для більшості молодих сімей бажання народити дитину залежало саме від того, які перспективи вони бачать перед собою.

На думку демографа, зараз ситуація з невизначеністю погіршилася. Багато сімей думають, чи народжувати дитину, відкласти або взагалі відмовитися від цієї ідеї. Народити одну дитину більшість сімей наважується, а от що стосується другої-третьої, то тут ситуація гірша.

За словами демографа, умови миру після закінчення війни значною мірою визначатимуть міграційні установки. Тобто втікачі від війни, які наразі перебувають за кордоном, на основі цих мирних домовленостей вирішуватимуть, чи повертатися їм в Україну, чи залишатися за кордоном.

– Якщо війна якнайшвидше закінчиться, причому на вигідних для України умовах, якщо прозорість цього договору буде прийнятною для більшості українців, то, можливо, відбудеться значне зростання народжуваності, – вважає експерт.

Якщо ж якась з умов мирного договору буде неприйнятною для певної категорії населення, то це також впливатиме на демографічну ситуацію та народжуваність.

— Коли мене питали у 2022 та 2023 роках щодо народжуваності після війни, то я говорила, що завжди настає дія компенсаційного механізму. Цей компенсаційний ефект проявляється в тому, що відкладені народжуваності реалізуються після зникнення загрозливої ситуації. Але наразі важко говорити навіть про це, бо теперішній етап в нашій історії може показати зовсім інші результати, навіть стосовно тих механізмів, які вже перевірені протягом XX століття. Тобто ті механізми, які завжди спрацьовували в минулому, цього разу можуть не спрацювати, – вважає експерт.

Говорити про кількість людей, які повернуться в Україну після закінчення війни, також важко, бо це залежатиме від того, на яких умовах закінчиться війна. Тобто чи буде підписаний мирний договір, на скільки років він буде прийнятним для української спільноти.

У будь-якому випадку, незалежно від умов завершення війни, якась частина повернеться, але конкретний відсоток залежатиме саме від того, чи вигідно буде українцям повертатися додому. У будь-якому випадку певна частина залишиться за кордоном через те, що умови для них будуть неприйнятними.

Наразі на підконтрольній Україні території мешкає близько 30-31 мільйон осіб. Це відповідно до досліджень, які проводили в інституті, а також даних ООН.

Демограф зазначила, що чим довше триватиме війна, тим менше людей повернеться в Україну. Зокрема, це пов’язано з тим, що у людей, коли вони приїжджають на нове місце, завжди шок, також відбувається певна адаптація. Якщо на початку більшість переселенців говорить, що обов’язково повернеться в Україну, то з часом ця впевненість зникає.

Через три роки війни дуже багато людей вже знайшли собі роботу, облаштувалися на новому місці, тому все менше ймовірності, що вони повернуться в Україну після її закінчення.

— На початку війни ми бачили, що дуже важко відбувалася адаптація людей, які погано знають мову країни, до якої вони приїхали. Але чим довше люди перебувають за кордоном, тим більше мовні труднощі стираються.

Якщо на початку війни багато дітей, які влаштовувалися у нові школи за кордоном, дуже важко комунікували та знаходили собі друзів, то наразі вже більш-менш у дітей та у сімей постійне соціальне оточення. Отже, люди знайшли собі друзів, знайомих, і вже немає того мовного бар’єру, який заважав спілкуватися.

Отже, чим більш комфортним стає життя за кордоном, тим менша ймовірність, що переселенці повернуться на територію України.

Читайте також Демограф пояснив, як підвищуватиметься пенсійний вік із 2028 року

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.