Демограф объяснил, как будет повышаться пенсионный возраст с 2028 года

Заместитель директора Института демографии и проблем качества жизни НАН Украины Александр Гладун рассказал, к каким экономическим и социальным последствиям приведет старение украинцев и как будет повышаться пенсионный возраст.

Последствия старения для экономики

— Старение создает напряжение в экономике, потому что не хватает трудоспособного населения, чтобы платить взносы в Пенсионный фонд, который и без того дотируется из бюджета, а эти деньги могли бы пойти на другие программы, — говорит эксперт.

По словам Александра Гладуна, это также увеличивает нагрузку на медицинскую систему, потому что люди постарше болеют больше, в случае инвалидизации государство много тратит на их содержание.

Приспосабливаться к ситуации

Выходом, по словам эксперта, может быть увеличение продолжительности здоровой жизни. Также бизнес должен приспосабливаться к ситуации и создавать рабочие места с учетом физического состояния людей старших возрастов, а не искать только молодежь.

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— Надо повышать уровень рождаемости в стране, чтобы дети за 20 лет выросли и вышли на рынок труда, могли поддерживать старшее поколение, — объяснил демограф.

По его словам, ни в одной стране солидарная пенсионная система не выдержала изменения возрастной структуры населения. В Европе внедряется трехуровневая система. В Украине такой подход также разгрузил бы давление на Пенсионный фонд.

Повышение пенсионного возраста

Как отметил эксперт, если процесс старения украинцев будет продолжаться, пенсионный возраст также понемногу будет повышаться.

В этом году, чтобы выйти на пенсию в 60 лет, нужно иметь 32 года страхового стажа, а в 2028 году нужно будет отработать уже 35 лет.

— Но с 2028 года, если у человека будет 40 лет страхового стажа, он сможет выйти на пенсию независимо от возраста, — заявил Гладун.

Поэтому, по его словам, предел пенсионного возраста – условный. Если раньше человека в 60 лет могли уволить, то сейчас это не очень практикуется. И сами украинцы не спешат увольняться, потому что у нас можно и работать, и получать пенсию. К примеру, в Германии система этого не позволяет – можно получить выплату только из одного источника.

Кроме того, в Украине пенсионеры соглашаются работать на менее оплачиваемых местах, куда не очень хочет идти молодежь. Поэтому старение хоть дает нагрузку на пенсионную систему, вместе с этим положительно влияет на рынок труда, потому что люди в возрасте заполняют не слишком популярные вакансии.

Прогнозы на ближайшие 10-20 лет

Что касается прогнозов на ближайшие 10-20 лет по старению нации, то, по словам эксперта, все зависит от возвращения наших вынужденных мигрантов из-за границы.

— Если вернутся трудоспособные украинцы и дети, то доля людей постарше может быть меньше. Но процесс старения будет продолжаться, — отметил Гладун.

По словам эксперта, есть проблема с демографической информацией, потому что перепись населения была еще в 2001 году. В начале коронавирусного периода уровень старения, то есть количество лиц в возрасте 60 лет и старше, приближался к 25%. По прогнозам, эта доля будет увеличиваться и в начале 2040-х может достигнуть 30%.

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