Трамп раскритиковал Зеленского за нежелание признавать Крым российским

Президент США Дональд Трамп подверг критике заявление украинского коллеги Владимира Зеленского о юридическом непризнании оккупации Крыма со стороны России. По мнению главы Белого дома, это якобы вредит “мирным переговорам”.

Об этом Трамп написал в собственной соцсети Truth Social.

Трамп раскритиковал Зеленского

Как написал президент США, слова Зеленского, в которых украинский лидер не согласился с юридическим признанием Крыма российским. На это Трамп написал, что это заявление “очень вредно для мирных переговоров с Россией, поскольку Крым был потерян много лет назад под эгидой президента Барака Хусейна Обамы и даже не является предметом обсуждения”.

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— Никто не просит Зеленского признать Крым российской территорией, но если он хочет Крым, то почему они не боролись за него одиннадцать лет назад, когда он был передан России без единого выстрела? — написал Трамп.

Глава Белого дома попытался подкрепить свои слова утверждением о том, что до того, как Крым аннексировали, там были базы “российских подводных лодок”.

— Именно такие подстрекательские заявления, как у Зеленского, затрудняют урегулирование этой войны. Ему нечем похвастаться! Ситуация для Украины ужасная — он может получить мир или воевать еще три года, прежде чем потерять всю страну, — добавил президент США.

Как продолжил Трамп, как Украина, так и Россия, “очень близки к соглашению” и именно украинский лидер якобы должен пойти на предложенные условия.

Предложения США

Ранее медиа писали о том, что США передали Украине предложения по мирному урегулированию, где, среди прочего, Киев якобы должен был признать контроль России над Крымским полуостровом, а также должны были бы быть ослаблены санкции против РФ.

Президент Зеленский сообщал, что Украина не получала никаких официальных предложений от США, а также заявил, что никто не собирается признавать Крым российским, поскольку это идет вопреки Конституции.

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