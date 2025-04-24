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Юлия Гайдук, редакторка ленты

Можно ли устанавливать испытательный срок ВПЛ в Украине в 2025 году

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Фото: Unsplash

Срок испытательного срока при приеме на работу не может превышать трех месяцев, а в отдельных случаях — шести месяцев. Однако есть случаи, когда его не устанавливают.

Нужно ли устанавливать испытательный срок для ВПЛ в 2025 году — читайте в материале Фактов ICTV.

Можно ли устанавливать испытательный срок для ВПЛ

Согласно Кодексу законов о труде Украины испытание не устанавливается при приеме на работу:

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  • когда сотрудник не достиг восемнадцатилетнего возраста;
  • для специалистов, которые только закончили высшее учебное заведение образование;
  • для лиц, уволенных в запас;
  • для лиц, устраивающихся на временные и сезонные работы;
  • для внутренне перемещенных лиц (ВПЛ).

То есть, устанавливать ли для ВПЛ испытательный срок — ответ нет, согласно законодательству этого делать нельзя, но здесь есть нюанс.

Можно ли назначить испытательный срок для ВПЛ во время военного положения

В условиях военного положения действуют нормы законодательства о труде с учетом требований Закона Украины №2136-IX от 15 марта 2022 года Об организации трудовых отношений в условиях военного положения.

То есть, в период действия военного положения при заключении трудового договора испытательный срок устанавливается для любой категории работников. В том числе и для внутренне перемещенных лиц (ВПЛ).

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