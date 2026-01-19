Внутренне перемещенные лица (ВПЛ) в Украине имеют доступ к ряду программ поддержки, направленных на развитие предпринимательской деятельности. Через них можно получить финансовую помощь, доступ к учебным курсам и менторскую поддержку для начала или возобновления собственного бизнеса.

Как получить помощь ВПЛ для развития бизнеса и какая сумма предоставляется — читайте в материале Фактов ICTV.

Помощь ВПЛ для развития бизнеса: какая сумма предоставляется

Правительство утвердило обновление к Порядку предоставления микрогрантов для создания или развития бизнеса. Изменения вступили в силу с 1 января 2026 года. Они касаются одной из самых востребованных государственных программ поддержки предпринимателей Свое дело (постановление №738) и предусматривают увеличение объемов финансирования как для новых, так и для действующих бизнесов.

Благодаря грантовой государственной программе Свое дело можно получить микрогрант. Предоставленные средства можно потратить на приобретение (лизинг) оборудования, закупку материалов, сырья, а также на аренду помещения.

Сейчас людям, получившим грант, разрешена самозанятость. В таком случае можно получить до 100 тыс. грн без условия трудоустройства сотрудников.

В соответствии с обновленными условиями, размер микрогранта зависит от количества созданных рабочих мест и категории заявителя:

до 100 тыс. грн — без обязательства по трудоустройству;

до 200 тыс. грн — при условии создания одного рабочего места;

до 350 тыс. грн — в случае открытия двух рабочих мест;

до 200 тыс. грн — для молодых предпринимателей в возрасте от 18 до 25 лет.

Помощь ВПЛ для развития бизнеса: как получить грант

Предоставление грантовых средств осуществляется через банки. Они проверяют историю заявителя. В случае выявления фактов, которые делают невозможным получение грантов (непогашенные задолженности по кредитам, дела, которые на момент подачи заявления рассматриваются в судебном порядке), тогда человеку может быть отказано. Повторно подать заявку на грант можно будет после устранения недостатков.

Для того, чтобы подать заявку на грант, необходимо:

Подготовить бизнес-план, в котором четко описать идею, уникальность, потенциал вашего проекта, цели и финансовые потребности.

Подчеркнуть, как ваш бизнес будет способствовать развитию общины или поможет другим ВПЛ.

Зарегистрироваться в соответствующей программе, заполнить анкету и предоставить необходимые документы.

В Дія сообщили, что прием заявок на получение грантов в настоящее время приостановлен в связи с истечением установленных сроков подачи.

Вместе с тем услуга заработает снова после внесения изменений в соответствующее постановление, которыми будут установлены новые этапы подачи заявлений.

Поддержка ВПЛ в развитии бизнеса является важным шагом к экономической стабильности и интеграции. Воспользуйтесь имеющимися возможностями, чтобы реализовать свои предпринимательские идеи и способствовать восстановлению страны.

