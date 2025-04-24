Удары ракетами и Шахедами: РФ осуществила массированный обстрел Украины

Россия осуществила массированный обстрел Украины в ночь на 24 апреля, атаковав ракетами и беспилотниками Киев, Харьков, Житомир и другие украинские города.

Во время атаки российской армией были применены ракеты Калибр, баллистическое вооружение и ударные беспилотники типа Шахед.

Массированный обстрел Украины 24 апреля: что известно

Отмечается, что в ночь на 24 апреля по всей территории Украины была объявлена тревога из-за угрозы баллистики, вылета крылатых ракет и атаки беспилотников.

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В частности, российская армия подняла в небо стратегическую авиацию, в частности Ту-95 и Ту-160. В Воздушных силах сообщили о пусках крылатых ракет с бортов РФ.

Взрывы в Киеве 24 апреля: что известно

Глава КГВА Тимур Ткаченко сообщил, что в ночь на 24 апреля Киев подвергся комбинированной атаке — РФ била баллистикой и крылатыми ракетами с разных направлений. Также были зафиксированы пуски ракет стратегической авиацией врага.

По состоянию на 6 утра в ГСЧС сообщили, что погибло девять человек, 63 пострадавших, 42 человека — в больнице, среди них шестеро детей. Также от вражеской атаки произошли разрушения в жилых домах: продолжаются поиски людей под завалами.

Впоследствии появилась информация, что число пострадавших превысило 70 человек.

Сейчас в пяти районах столицы продолжается ликвидация последствий ночного обстрела. Работают психологи и кинологи ГСЧС.

Взрывы в Киевской области 24 апреля: что известно

В Киевской области, по данным Киевской ОВА, последствия атаки фиксируются в трех районах:

в Бучанском — поврежден 5-этажный жилой дом и загорелся магазин;

в Вышгородском — возник пожар в лесу;

в Броварском — пожар травяного настила.

Взрывы в Харькове 24 апреля: что известно

Городской голова Харькова Игорь Терехов сообщил, по информации Ситуационного центра, ночью Харьков был атакован 24 раза. 14 раз — вражескими БПЛА, 10 раз ракетами.

Повреждены многоэтажные и частные дома, учебное заведение и объекты инфраструктуры. Один из ударов пришелся по Новобаварскому району. Предварительно пострадали два человека, один із них в больнице. Под угрозой повторных ударов работают подразделения ГСЧС, коммунальные службы и психологи. Продолжается ликвидация пожаров и разбор завалов.

Взрывы в Житомире 24 апреля: что известно

Также взрывы были слышны в Житомире. Сообщалось о пусках ракет Калибр из Черного моря, которые направлялись через Винницкую область на Житомирщину.

Область также была атакована Шахедами из Киевской области.

Местные жители сообщают о по меньшей мере трех взрывах в регионе.

Есть информация о прилетах по жилым домам в Озерном, Житомирской области.

Взрывы в Запорожье 24 апреля: что известно

Около 01:00 взрывы в Запорожье 24 апреля начали раздаваться, когда в области объявили об угрозе обстрела крылатыми ракетами. Впоследствии добавилась угроза ударных дронов — в регионе работала противовоздушная оборона.

Взрывы в Хмельницкой области 24 апреля: какие последствия

По данным городского головы Хмельницкого Александра Симчишина, в результате ракетно-шахедной атаки российских террористов есть повреждения жилых домов, хозяйственных построек, автомобилей в селе Волица Хмельницкой общины. Есть информация о пострадавших. Оперативные и коммунальные службы вместе с людьми устраняют последствия атаки.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 156-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

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