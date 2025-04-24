Марта Бондаренко, редакторка стрічки
Удари ракетами та Шахедами: РФ здійснила масований обстріл України
Росія здійснила масований обстріл України в ніч проти 24 квітня, атакувавши ракетами і безпілотниками Київ, Харків, Житомир та інші українські міста.
Під час атаки російською армією було застосовано ракети Калібр, балістичне озброєння та ударні безпілотники типу Шахед.
Масований обстріл України 24 квітня: що відомо
В ніч проти 24 квітня по всій території України було оголошено тривогу через загрозу балістики, виліт крилатих ракет та атаку безпілотників.
Зокрема, російська армія здійняла в небо стратегічну авіацію Ту-95 та Ту-160. У Повітряних силах повідомили про пуски крилатих ракет з бортів РФ.
Для відбиття повітряного нальоту російської армії було залучено засоби протиповітряної оборони.
Вибухи у Києві 24 квітня: що відомо
Очільник КМВА Тимур Ткаченко повідомив, що в ніч проти 24 квітня Київ зазнав комбінованої атаки – РФ била балістикою та крилатими ракетами з різних напрямків. Також було зафіксовано пуски ракет стратегічною авіацією ворога.
Станом на 6 ранку у ДСНС повідомили, що загинуло дев’ять людей, 63 постраждалих, 42 людини – у лікарні, серед них шестеро дітей. Також від ворожої атаки сталися руйнування в житлових будинках: тривають пошуки людей під завалами.
Згодом з’явилася інформація, що кількість постраждалих перевищила 70 осіб.
Наразі у п’яти районах столиці триває ліквідація наслідків нічного обстрілу. Працюють психологи та кінологи ДСНС.
Вибухи у Київській області 24 квітня: що відомо
У Київській області, за даними Київської ОВА, наслідки атаки фіксуються в трьох районах:
- у Бучанському — пошкоджено 5-поверховий житловий будинок та загорівся магазин;
- у Вишгородському — виникла пожежа у лісі;
- у Броварському — пожежа трав’яного настилу.
Вибухи у Харкові 24 квітня: що відомо
Міський голова Харкова Ігор Терехов повідомив, що вночі Харків був атакований 24 рази. 14 разів — ворожими БпЛА, 10 разів — ракетами.
Пошкоджено багатоповерхові та приватні будинки, навчальний заклад і обʼєкти інфраструктури. Один з ударів стався по Новобаварському району. Попередньо постраждали дві людини, одна з них — у лікарні. Під загрозою повторних ударів працюють підрозділи ДСНС, комунальні служби та психологи. Триває ліквідація пожеж і розбір завалів.
Вибухи у Житомирі 24 квітня: що відомо
Також вибухи було чутно у Житомирі. Повідомлялось про пуски ракет Калібр з Чорного моря, які прямували через Вінницьку область на Житомирщину.
Область також була атакована Шахедами з Київської області.
Місцеві жителі повідомляють про щонайменше три вибухи у регіоні.
Є інформація про прильоти по житлових будинках в Озерному Житомирської області.
Вибухи у Запоріжжі 24 квітня: що відомо
Близько 01:00 вибухи в Запоріжжі 24 квітня почали лунали, коли в області оголосили про загрозу обстрілу крилатими ракетами. Згодом додалася загроза ударних дронів – в регіоні працювала протиповітряна оборона.
Вибухи на Хмельниччині 24 квітня: які наслідки
За даними міського голови Хмельницького Олександра Симчишина, внаслідок ракетно-шахедної атаки російських терористів є пошкодження житлових будинків, господарських будівель, автомобілів в селі Волиця Хмельницької громади. Є інформація про постраждалих. Оперативні і комунальні служби разом із людьми усувають наслідки атаки.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 156-ту добу.
На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.