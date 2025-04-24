Массированная атака на Киев: погибших уже 12, пострадавших — 90

Взрывы в Киеве в ночь на 24 апреля прозвучали во время воздушной тревоги — РФ осуществила комбинированную атаку по украинской столице.

По состоянию на 17:30, до 12 человек возросло количество погибших в Святошинском районе Киева. Спасатели деблокировали из-под завалов тела еще двух человек.

Всего в результате российского ракетного удара по столице пострадали 90 человек. Аварийно-спасательные работы продолжаются.

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Ночная атака на Киев 24 апреля: что известно

В Воздушных силах ВСУ сообщили о ракетах, запущенных армией РФ по Украине. Одна из групп ракет двигалась в Киевской области, в районе Белой Церкви, сообщили военные.

По данным Тимура Ткаченко, главы Киевской городской военной администрации, на Киев летело все: Калибры, баллистика, Шахеды. В Киеве и области только дронов зафиксировали 45 единиц.

По данным МВД, предварительной, россияне осуществили удар баллистической ракетой. Эксперты изъяли ее обломки, больше информации предоставят после проведения экспертиз.

Последствия атаки на Киев 24 апреля: что известно

Министр внутренних дел Игорь Клименко отметил, что россияне нанесли целенаправленный удар по гражданской инфраструктуре, по густонаселенному району Киева.

Повреждения получили по меньшей мере 25 жилых домов, школа и детский сад.

В результате атаки вражеских БпЛА, управляемых и баллистических ракет зафиксировано:

в Голосеевском районе:

возгорание автомобилей во дворе жилого дома;

пожар в гаражном кооперативе;

падение обломков на территории нежилой застройки;

возгорание на территории гаражного кооператива;

частичное разрушение гаражей и 2-этажного административного здания.

в Шевченковском районе:

падение обломков БпЛА на открытой территории. Без возгорания;

возгорание и разрушение гаражей;

пожар на территории нежилой застройки;

разрушение административного здания.

в Святошинском районе:

возгорание и частичное разрушение жилого дома. Под завалами находятся люди. Проводятся спасательные работы;

возгорание автомобилей во дворе жилого дома;

пожар на территории нежилой застройки;

разрушения на территории гаражного кооператива;

возгорание в здании;

пожар и частичное разрушение одноэтажного жилого дома;

возгорание на территории нежилого помещения. Ликвидировано.

в Соломенском районе:

падение БпЛА на открытой местности. Без разрушений.

в Оболонском районе:

возгорание травяного настила и девяти автомобилей;

возгорание на крыше нежилого дома. Пострадавших нет;

пожар в складском помещении и повреждение автомобилей поблизости.

В Деснянском районе была информация о пожаре на открытой территории, но она не подтвердилась.

Повсюду работают спасатели, медики, коммунальщики (где возможно).

Пострадавшие и погибшие в результате атаки по Киеву

В ГСЧС сообщили, что по состоянию на 17:30 до 12 человек возросло количество погибших в Святошинском районе Киева.

Всего в результате российского ракетного удара по Киеву пострадали 90 человек.

По данным МВС, у них — от острой реакции на стресс до множественных травм и ранений: переломы, резаные раны, осколочные ранения и тому подобное.

В КНУ им. Т.Шевченко сообщили, что во время комбинированного массированного обстрела Киева Россия убила двух детей врача-невропатолога Университетской клиники КНУ им. Т.Шевченко Ярослава Козлова.

Погибли Никита 2003 года рождения и София 2005 года рождения.

Под процессуальным руководством Киевской городской прокуратуры начато досудебное расследование по факту совершения военного преступления, приведшего к гибели людей (ч. 2 ст. 438 УК Украины).

Смотреть вживую, где в Украине включили сирены, можно на интерактивной карте воздушных тревог на Фактах ICTV.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 1156-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Фото : ГСЧС

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