Економіст пояснив, що буде, якщо Україна оголосить дефолт, і чи можливо це

Розмови про можливий дефолт в Україні лунають не вперше від початку повномасштабної війни. Наразі це відбувається через невдалі спроби домовитися з кредиторами щодо реструктуризації.

Факти ICTV запитали у економіста Олега Пендзина, чи оголосить Україна дефолт та чим це загрожує пересічним українцям.

Що таке варанти та до чого тут дефолт

У 2015 році українська економіка, ослаблена війною, опинилася на межі дефолту. Очікувані виплати за державним боргом, включно з його обслуговуванням, до 2019 року становили близько $15 млрд. В умовах воєнного конфлікту та глибокої економічної і фінансової кризи, знайти таку суму було нереально.

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У зв’язку з цим уряд розпочав перемовини з кредиторами щодо реструктуризації боргу. За досягнутими домовленостями, кредитори погодилися анулювати частину боргу.

Списання не було просто подарунком — кредитори отримали компенсаційний механізм у вигляді так званих ВВП-варантів, або “інструменту повернення вартості”, який мав компенсувати їм втрати у разі зростання економіки України.

Варанти — це зобов’язання уряду здійснювати виплати власникам цих інструментів, якщо певні економічні показники країни, зокрема ВВП, перевищать встановлені межі. Виплати за варантами починаються лише після того, як валовий внутрішній продукт України перевищить певний поріг.

Перші виплати стосувалися економічних результатів 2019 року, але самі перекази здійснюються з дворічною затримкою — тобто за 2019 рік Україна сплатила лише у 2021-му. Далі виплати проводяться аналогічно: у 2022 році — за 2020 рік, і так аж до 2040-го, коли буде здійснено останній платіж за 2038 рік.

Розмір щорічних виплат залежить від темпів економічного зростання. Якщо темп росту ВВП за рік становить 3% або менше, виплати не проводяться. Саме тому варанти за 2020 рік не активувалися — тоді економіка скоротилась на 4%.

Чи може Україна оголосити дефолт у травні

За словами економіста Олега Пендзина, Україна перебуває в стані технічного дефолту, за великим рахунком, з 2022 року.

– Мені здається, що ми вже провели, мабуть, три реструктуризації наших євробондів. Остання була у серпні 2024 року. Але ситуація, яка відбувається зараз, не пов’язана з євробондами, а викликана варантами, – зазначає економіст.

За словами Олега Пендзина, у 2015 році, тодішня міністр фінансів провела реструктуризацію українських боргів і випустила варанти – зобов’язання України виплачувати певний відсоток від перевищення 3% росту внутрішнього валового продукту.

Тобто, якщо розвиток України вищий ніж 3% внутрішнього валового продукту, за тими варантами є зобов’язання виплачувати певний відсоток. Але у 2022 році ми втратили 30% ВВП. На думку експерта, наш ріст у 2023-2024 роках зумовлений дуже низькою базою порівняння.

За словами економіста, у 2023 році ріст ВВП становив 5,2%. Тому Міністерство фінансів звернулося до тримачів варантів з поясненням, що так рахувати не зовсім правильно. Але тримачі варантів іти на компроміси не хочуть, тому зараз триває дуже активна дискусія.

– Якщо домовитися не вдасться, то країні доведеться виплачувати $600 млн, – зазначив експерт.

Тобто тримачі варантів хочуть $600 млн за результатами зростання ВВП 2023 року. У разі невиплати країні загрожує дефолт.

Що буде, якщо Україна оголосить дефолт

За словами економіста, для пересічного українця не зміниться взагалі нічого. Це пов’язано з тим, що у нас всі запозичені кошти сьогодні йдуть через домовленості між країнами-партнерами та Україною.

– Ми на ринки фінансових запозичень взагалі не виходимо. Але дуже сильно від цих домовленостей залежить фінансова стабільність, стійкість і безпечність, – підсумував експерт.

На запитання, чи оголосить Україна дефолт у травні, економіст відповів, що, на його думку, Мінфін знайде спільну мову з тримачами варантів, і це питання буде закрито. Навіть якщо трапиться дефолт в Україні, це не загрожує пересічним українцям.

Депозити, людські вклади – це гривня. А що стосується варантів, це не внутрішні, а зовнішні зобов’язання України. Крім того, ми цього року отримали виплату у розмірі $50 млрд на виплату соціалки. Тож вкладам пересічних українців теж нічого не загрожує.

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