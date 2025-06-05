Что такое дефолт, кто его объявляет, и что значит для государства

Международное рейтинговое агентство S&P снизило рейтинг выпуска облигаций Украины, привязанных к ВВП, с CC до D (дефолт). Это связано с тем, что наше государство пропустило выплату в размере $665 млн владельцам ВВП-варрантов, которая должна была произойти 2 июня.

В правительстве Украины заявили, что не будут осуществлять эту выплату, исходя из экономических показателей за 2023 год. В то же время, Киев будет продолжать добиваться реструктуризации, информирует агентство Reuters.

Ранее в течение недели в Вашингтоне продолжались переговоры о реструктуризации государственного долга Украины объемом $2,6 млрд, в ходе которых украинские представители не смогли достичь соглашения. В случае, если соглашение о реструктуризации госдолга не будет достигнуто, это грозит дефолту Украины.

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Что такое дефолт

Дефолт объявляют тогда, когда страна не может рассчитаться со своими долгами своевременно и в полном объеме.

— В таком случае идут переговоры с кредиторами о том, чтобы списать часть долга, а часть — перенести на более поздний срок. В худшем случае страна просто отказывается платить долги, — объясняет Илона Сологуб, директор из политико-экономических исследований Киевской школы экономики.

Кто объявляет дефолт

Министерство финансов. Они начинают переговоры с внешними кредиторами и предлагают договориться о переносе сроков или изменение условий погашения долга.

Последствия дефолта

Падает курс национальной валюты, так как снижается приток инвестиций. Часть инвесторов пытаются вывести свои дивиденды или отказываются от них.

Страна заимствует у других стран или МВФ, чтобы покрыть дефицит бюджета. Если происходит дефолт, то надо сокращать бюджетный дефицит. То есть повышать поступления или уменьшать расходы.

Опыт Украины

Украина пережила дефолт в 1998 году, когда экономический кризис ударил по гривне.

— В 1998 году курс был около двух гривен за доллар, затем стал пять гривен за доллар. То есть экономический кризис привел к значительной девальвации. Тогда в Украину пришел МВФ и мы провели определенные реформы, — говорит Сологуб.

Стоит отметить, что ВВП-варранты – долговые ценные бумаги, которые Украина выпустила в 2015 году в рамках реструктуризации. Выплаты по этим бумагам привязаны к росту экономики (ВВП). Развязанная РФ полномасштабная война сделала невозможным полное погашение этой задолженности.

Уровень D для ВВП-варрантов означает дефолт по этим конкретным финансовым обязательствам, а не по всем долгам. То есть, что Украина не может осуществить запланированные выплаты по ВВП-варрантам.

Источник: Киевская школа экономики

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