Пропагандистская уловка: в Генштабе отвергли заявления РФ о выходе ВСУ с Курщины

Слова российской стороны о якобы выходе украинских военных с территории Курской области РФ не соответствуют действительности.

Об этом 26 апреля сообщили в Генеральном штабе ВСУ.

ВСУ продолжают операцию на Курщине

— Сообщения представителей высшего командования страны-агрессора о якобы завершении боевых действий на территории Курской области РФ не соответствуют действительности, — отметили украинские военные.

По данным Генштаба, оборонительная операция Сил обороны в определенных районах Курской области продолжается.

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— Оперативная обстановка сложная, но наши подразделения продолжают удерживать определенные позиции и выполняют задачи по назначению, при этом наносят противнику эффективное огневое поражение из всех видов оружия, применяют в том числе тактику активной обороны, — пояснили в ГШ.

Отмечается, что с начала суток 26 апреля в операционной зоне группировки войск Курск было отражено пять штурмовых действий противника, а еще одно такое боевое столкновение пока продолжается.

— Угроза окружения наших подразделений отсутствует. Заявления вражеского руководства о “разгроме” украинской группировки войск является ничем иным, как пропагандистской уловкой и попыткой выдать желаемое за действительное, — пояснили в Генштабе.

Добавляется, что активные действия наших войск в определенных районах Белгородской области РФ также продолжаются.

В России говорят о выбивании ВСУ из Курской области

Заявлению украинского Генштаба предшествовало выступление главы Генерального штаба ВС РФ Валерия Герасимова, который заявил о якобы “освобождении” приграничных районов Курской области.

Отдельно Герасимов заявил, что боевые действия на территории Курской области происходили при поддержке военных КНДР, чем фактически впервые официально признал участие северокорейских военных на стороне России.

— Военные КНДР, действуя бок о бок с российскими военными в Курской области, показали стойкость и героизм, — заявил он.

Напомним, операция Сил обороны Украины в Курской области РФ началась 6 августа 2024 года. С тех пор под контролем украинских войск был город Суджа, а также ряд других населенных пунктов России.

Источник : Генштаб ВСУ

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