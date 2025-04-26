Пропагандистський виверт: у Генштабі відкинули заяви РФ про вихід ЗСУ з Курщини

Слова російської сторони про нібито вихід українських військових з території Курської області РФ не відповідають дійсності.

Про це 26 квітня повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.

ЗСУ продовжують операцію на Курщині

– Повідомлення представників вищого командування країни-агресорки про нібито завершення бойових дій на території Курської області РФ не відповідають дійсності, – наголосили українські військові.

За даними Генштабу, оборонна операція Сил оборони у визначених районах на Курщині триває.

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– Оперативна обстановка складна, але наші підрозділи продовжують утримувати визначені позиції та виконують завдання за призначенням, водночас завдають противнику ефективного вогневого ураження з усіх видів зброї, застосовують зокрема й тактику активної оборони, – пояснили у ГШ.

Зазначається, що від початку доби 26 квітня в операційній зоні угруповання військ Курськ було відбито п’ять штурмових дій противника, а ще одне таке бойове зіткнення наразі триває.

– Загроза оточення наших підрозділів відсутня. Заяви ворожого керівництва про “розгром” українського угруповання військ є нічим іншим, як пропагандистським вивертом і спробою видати бажане за дійсне, – пояснили у Генштабі.

Додається, що активні дії наших військ у визначених районах Бєлгородської області РФ також тривають.

У Росії кажуть про вибиття ЗСУ з Курщини

Заяві українського Генштабу передував виступ очільника Генерального штабу ЗС РФ Валерія Герасімова, який заявив про нібито “звільнення” прикордонних районів Курської області.

Окремо Герасімов заявив, що бойові дії на території Курщини відбувалияь за підтримки військових КНДР, чим фактично вперше офіційно визнав участь північнокорейських військових на боці Росії.

– Військові КНДР, діючи пліч-о-пліч із російськими військовими в Курській області, показали стійкість і героїзм, – заявив він.

Нагадаємо, операція Сил оборони України у Курській області РФ розпочалася 6 серпня 2024 року. З того часу під контролем українських військ було місто Суджа, а також низка інших населених пунктів Росії.

Джерело : Генштаб ЗСУ

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