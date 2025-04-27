ВСУ продолжают активные защитные действия в Курской и Белгородской областях – Зеленский

Ситуация на фронте остается сложной, а оккупационные войска армии РФ продолжают попытки наступления.

Самыми тяжелыми направлениями являются Покровское, Краматорское, Лиманское и Курское.

Об этом днем 27 апреля сообщил президент Владимир Зеленский.

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Зеленский о ситуации на фронте

Он рассказал о докладе главнокомандующего ВСУ Александра Сирского о ситуации на фронте.

— На многих направлениях ситуация остается сложной. Уже только на середину этого дня состоялось почти 70 российских штурмов наших позиций. Бои продолжаются. Оккупант продолжает попытки наступлений. Я благодарен каждой бригаде, всем нашим воинам, которые защищают украинские позиции и демонстрируют столь необходимую Украине стойкость, — написал Зеленский.

Глава государства уточнил, что больше всего боев идет на Покровском, Краматорском, Лиманском и Курском направлениях.

— Наши военные продолжают активные защитные действия на территории определенных районов Курской и Белгородской областей, — сообщил Зеленский.

Украинский президент добавил, что по результатам боевых действий особой благодарности заслуживают:

3 бригада оперативного назначения Национальной гвардии Украины, которая максимально качественно выполняет боевые задачи на Покровском направлении;

59 отдельная штурмовая бригада Сил беспилотных систем.

Также отдельно президент отметил действия 225 и 425 отдельных штурмовых полков 47 отдельной механизированной бригады и 95 отдельной десантно-штурмовой бригады.

— Украина продолжает защищать свою независимость и землю в боях. Ситуация на фронте и реальная активность российской армии доказывают, что имеющегося давления мира на Россию ради завершения этой войны недостаточно. Скоро будет уже полсотни дней, как РФ игнорирует предложение Соединенных Штатов о полном и безусловном прекращении огня. Украина приняла это предложение еще 11 марта, — напомнил Зеленский.

Глава государства подчеркнул, что нужно более ощутимое давление на Россию, чтобы дать “больше возможностей реальной дипломатии”.

Напомним, ранее в ЦПД при СНБО рассказали, что Россия воспользовалась так называемым пасхальным перемирием, чтобы перебросить на фронт дополнительные силы и технику для следующих атак.

Источник : Офис президента

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