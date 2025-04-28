Владимир Фесенко, политолог, глава правления Центра прикладных политических исследований «Пента»
Надо выбить козырь из рук Путина: политолог об объявленном РФ “перемирии”
Российский диктатор Владимир Путин сегодня, 28 апреля, объявил об еще одном так называемом трехдневном перемирии. Он заявил, что оно продлится с 00:00 8 мая до 00:00 11 мая. На что в МИД Украины удивились, почему нужно ждать, когда можно немедленно прекратить огонь.
— Зачем ждать до 8 мая? Если огонь можно прекратить сейчас и с любой даты в течение 30 дней — значит, это реально, а не просто ради парада, — написал министр иностранных дел Андрей Сибига в соцсети X (ранее Twitter).
В свою очередь, по словам министра, Украина готова поддержать длительное и полное прекращение огня, и напомнил, что страна постоянно предлагает это.
Со своей стороны президент Владимир Зеленский отмечает, что таким очередным трюком Путин пытается ввести в заблуждение США относительно мира и здесь нужно давление на Россию.
Глава государства еще раз подчеркнул, что Украина готова двигаться дипломатическим путем максимально быстро.
— Мы 47 дней назад согласились на американское предложение безусловного прекращения огня, и впоследствии мы дали россиянам наши собственные предложения: прекратить удары по гражданским объектам — хотя бы это. Но они там, в Москве, отвечают Шахедами, ракетами, артиллерией и новыми штурмами, — подчеркнул Зеленский.
Зачем Путину очередное перемирие и есть ли шансы на полное прекращение огня в течение этого времени — Факты ICTV расспросили у политолога Владимира Фесенко.
Зачем Путину очередное перемирие
Политолог Владимир Фесенко не разделяет мнение, что предыдущее “перемирие” было сделано для того, чтобы улучшить условия российских войск на фронте.
— Это не повлияло принципиально на ход боевых действий, — отмечает эксперт.
Он добавил, что это перемирие опять же будет иметь больше пропагандистское значение, на даты прекращения огня приходится парад в России по случаю 80 лет победы СССР во Второй мировой войне.
— Это не просто главный праздник года для РФ, как всегда, это еще и юбилей большой. И здесь надо понимать, что на этот юбилей в Москву приезжает немало иностранных гостей, почти два десятка. Еще не известно, все ли приедут, но Путин хочет из этого сделать большое шоу.
И вот давайте представим себе, если во время этого шоу будет раздаваться воздушная тревога, прекращают работу аэропорты вокруг Москвы, как-то оно неудобно, это же испортит весь праздник, — сказал он.
По мнению Фесенко, этот мотив сейчас главный для Путина.
Также, по словам политолога, таким образом кремлевский диктатор хочет ответить Трампу на его стремление достичь прекращения огня, типа показать, что РФ готова к перемирию.
— Это якобы демонстрация доброй воли Путина и готовности к прекращению огня, — добавил Фесенко.
Такое же мнение разделяет и политолог и аналитик Максим Джигун, о чем и отметил в эфире телемарафона Єдині новини.
— То, что Россия заявляет, что якобы готова к перемирию — это точно не от доброй воли и не от желания прекращать огонь, а для того, чтобы продемонстрировать американскому президенту, что все же никто не водит его за нос, а РФ действительно готова к прекращению войны, — говорит Максим Джигун.
Какой возможный сценарий этого перемирия
Как отмечает эксперт, такой шаг Путина, скорее всего, будет повторением предыдущего перемирия. Поскольку первый раз прекращение огня было ограниченным по времени и было далеко не полным, то можно спрогнозировать, что так будет и сейчас.
— То есть, якобы прекращаем огонь и в то же время продолжаем военные действия. К сожалению, это наиболее вероятный сценарий, — добавил Владимир Фесенко.
К тому же, политолог обращает внимание на то, что реальное прекращение огня было там, где Путин понимал, что американцы могут контролировать, фиксировать, кто нарушает перемирие.
— Я имею в виду, не было ракетных атак, было воздушное перемирие. Почему? Потому что через спутниковую разведку американцы могли контролировать, и Путин не хотел подставляться перед Трампом. А на суше, ну как проконтролировать? Здесь спутник не определит, кто там начал первым стрелять, кто начал атакующие действия, — добавил он.
Таким образом, скорее всего, будет примерно такая же ситуация, как была и с пасхальным перемирием — воздушных атак не будет, а военные действия будут продолжаться.
— Россияне формально будут говорить, что это перемирие, и в то же время под Покровском или на других участках фронта могут продолжать атаковать. Мы объявляем перемирие, но в Курской, Белгородской областях активные боевые действия продолжаются, потому что они якобы освобождают свою территорию. Так и Украина хочет освобождать свои территории, — добавляет политолог.
Однако, по его мнению, важно даже не это, а то как Украина ответит на такой шаг Путина.
Каким должен быть ответ Украины на “перемирие” Путина
Заявления Путина о “перемирии” являются своеобразной манипуляцией и ловушкой для Украины, поскольку любой ответ будет в пользу кремлевского диктатора.
— Если мы отвечаем положительно, значит мы играем по его правилам. Путин снова руководит, ведет свою игру. Если мы отвечаем нет, тогда скажут, видите, они не хотят прекращения огня. Это уже будет сигнал для Трампа. Мы хотим, а вот эта “нехорошая” Украина не хочет прекращать огонь. На это расчет делается, а мы демонстрируем все правильно и просто нужно это усиливать, — добавляет политолог.
По мнению эксперта, на предложение Путина о Пасхальном перемирии Украина ответила как нужно, однако тогда кремлевский диктатор не откликнулся на предложение о продлении прекращения огня.
Поэтому теперь, как считает политолог, Украине нужно усилить собственную позицию и поставить Путину предыдущие требования, то есть выбить козырь из его рук.
— Важно, а как ответить на это. Вот я думаю, что надо выбить из рук Путина этот козырь, если пользоваться трамповской фразеологией, нужно поставить предварительные требования Путину. А почему это ты постоянно объявляешь эти “перемирия” односторонние? — добавляет он.
По мнению эксперта, украинской стороне стоит выступить со встречной инициативой — что мы готовы рассмотреть это “перемирие”, но для этого Путин должен согласиться на немедленные переговоры о прекращении огня.
— Ты хочешь прекращения огня? В одностороннем порядке это не бывает и мы увидели, какие проблемы возникают, когда это происходит в одностороннем порядке. Поэтому для того, чтобы произошло это перемирие, которое ты хочешь, давай начинать переговоры. То есть обязательное условие, немедленное начало переговоров по “перемирию”, — добавил Владимир Фесенко.
И тогда именно на переговорах уже определять дату и условия прекращения огня, говорит эксперт. К тому же, можно предложить встречную инициативу, как проверку, своеобразный тест.
— Если Путин хочет прекращения огня на 9 мая, то Украина, например, в свою очередь предлагает свою дату и это уже украинская инициатива. Типа, чтобы на время переговоров, с 1 мая, было объявлено “перемирие” и что Украина надеется, что Путин на это откликнется, — говорит политолог.
По мнению эксперта, Украина может предложить именно дату 1 мая, поскольку это 100 дней с президентства Трампа. Это будет зеркальным ответом Путину, который объявил предварительное прекращение огня к дате трех месяцев председательства Трампа.
— Путин сделал Пасхальное перемирие, когда были три месяца президентства Трампа. Мы можем сделать нечто подобное. Шутки-шутками, но на самом деле нам нужно отвечать и зеркально, и асимметрично одновременно на такие инициативы Путина, — отмечает эксперт.
Фесенко добавляет, что надо ломать игру Путина и наоборот предлагать альтернативу — главное демонстрировать, что Украина готова к прекращению огня не на 1-2 дня, а выступает за полный cease-fire. Он отметил, что об этом надо договариваться, а не объявлять о “перемирии” в одностороннем порядке.
Таким образом, можно сделать вывод, что для Путина очередное предложение “перемирия” является способом выступить миротворцем и продемонстрировать Трампу готовность к переговорам. Тем более, что первая попытка кремлевского диктатора не получила одобрительной реакции со стороны президента США, на которую он ожидал.
А Украине стоит ответить зеркально, использовать тактику Айкидо, применяя методы Путина, но повернуть их против него. То есть ответить усиленно на этот раз — что надо договариваться, начинать переговоры.
На самом деле, отмечает Фесенко, как со стороны Путина, так и со стороны Украины, это своеобразная игра для главного зрителя, для Дональда Трампа и к этому надо относиться спокойно.