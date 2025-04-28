Надо выбить козырь из рук Путина: политолог об объявленном РФ “перемирии”

Российский диктатор Владимир Путин сегодня, 28 апреля, объявил об еще одном так называемом трехдневном перемирии. Он заявил, что оно продлится с 00:00 8 мая до 00:00 11 мая. На что в МИД Украины удивились, почему нужно ждать, когда можно немедленно прекратить огонь.

— Зачем ждать до 8 мая? Если огонь можно прекратить сейчас и с любой даты в течение 30 дней — значит, это реально, а не просто ради парада, — написал министр иностранных дел Андрей Сибига в соцсети X (ранее Twitter).

В свою очередь, по словам министра, Украина готова поддержать длительное и полное прекращение огня, и напомнил, что страна постоянно предлагает это.

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Со своей стороны президент Владимир Зеленский отмечает, что таким очередным трюком Путин пытается ввести в заблуждение США относительно мира и здесь нужно давление на Россию.

Глава государства еще раз подчеркнул, что Украина готова двигаться дипломатическим путем максимально быстро.

— Мы 47 дней назад согласились на американское предложение безусловного прекращения огня, и впоследствии мы дали россиянам наши собственные предложения: прекратить удары по гражданским объектам — хотя бы это. Но они там, в Москве, отвечают Шахедами, ракетами, артиллерией и новыми штурмами, — подчеркнул Зеленский.

Зачем Путину очередное перемирие и есть ли шансы на полное прекращение огня в течение этого времени — Факты ICTV расспросили у политолога Владимира Фесенко.

Зачем Путину очередное перемирие

Политолог Владимир Фесенко не разделяет мнение, что предыдущее “перемирие” было сделано для того, чтобы улучшить условия российских войск на фронте.

— Это не повлияло принципиально на ход боевых действий, — отмечает эксперт.

Он добавил, что это перемирие опять же будет иметь больше пропагандистское значение, на даты прекращения огня приходится парад в России по случаю 80 лет победы СССР во Второй мировой войне.

— Это не просто главный праздник года для РФ, как всегда, это еще и юбилей большой. И здесь надо понимать, что на этот юбилей в Москву приезжает немало иностранных гостей, почти два десятка. Еще не известно, все ли приедут, но Путин хочет из этого сделать большое шоу. И вот давайте представим себе, если во время этого шоу будет раздаваться воздушная тревога, прекращают работу аэропорты вокруг Москвы, как-то оно неудобно, это же испортит весь праздник, — сказал он.

По мнению Фесенко, этот мотив сейчас главный для Путина.

Также, по словам политолога, таким образом кремлевский диктатор хочет ответить Трампу на его стремление достичь прекращения огня, типа показать, что РФ готова к перемирию.

— Это якобы демонстрация доброй воли Путина и готовности к прекращению огня, — добавил Фесенко.

Такое же мнение разделяет и политолог и аналитик Максим Джигун, о чем и отметил в эфире телемарафона Єдині новини.

— То, что Россия заявляет, что якобы готова к перемирию — это точно не от доброй воли и не от желания прекращать огонь, а для того, чтобы продемонстрировать американскому президенту, что все же никто не водит его за нос, а РФ действительно готова к прекращению войны, — говорит Максим Джигун.

Какой возможный сценарий этого перемирия

Как отмечает эксперт, такой шаг Путина, скорее всего, будет повторением предыдущего перемирия. Поскольку первый раз прекращение огня было ограниченным по времени и было далеко не полным, то можно спрогнозировать, что так будет и сейчас.

— То есть, якобы прекращаем огонь и в то же время продолжаем военные действия. К сожалению, это наиболее вероятный сценарий, — добавил Владимир Фесенко.

К тому же, политолог обращает внимание на то, что реальное прекращение огня было там, где Путин понимал, что американцы могут контролировать, фиксировать, кто нарушает перемирие.

— Я имею в виду, не было ракетных атак, было воздушное перемирие. Почему? Потому что через спутниковую разведку американцы могли контролировать, и Путин не хотел подставляться перед Трампом. А на суше, ну как проконтролировать? Здесь спутник не определит, кто там начал первым стрелять, кто начал атакующие действия, — добавил он.