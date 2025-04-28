Володимир Фесенко, політолог, голова правління Центру прикладних політичних досліджень «Пента»
Треба вибити козир з рук Путіна: політолог про оголошене РФ “перемир’я”
Російський диктатор Володимир Путін сьогодні, 28 квітня, оголосив про ще одне так зване триденне перемир’я. Він заявив, що воно триватиме з 00:00 8 травня до 00:00 11 травня. На що у МЗС України здивувались, чому потрібно чекати, коли можна негайно припинити вогонь.
– Навіщо чекати до 8 травня? Якщо вогонь можна припинити зараз і з будь-якої дати протягом 30 днів – значить, це реально, а не просто заради параду, – написав міністр закордонних справ Андрій Сибіга у соцмережі X (раніше Twitter).
У свою чергу, за словами міністра, Україна готова підтримати тривале й повне припинення вогню, і нагадав, що країна постійно пропонує це.
Зі свого боку президент Володимир Зеленський наголошує, що таким черговим трюком Путін намагається ввести в оману США щодо миру і тут потрібен тиск на Росію.
Голова держави ще раз наголосив, що Україна готова рухатись дипломатичним шляхом максимально швидко.
– Ми 47 днів тому погодились на американську пропозицію безумовного припинення вогню, і згодом ми дали росіянам наші власні пропозиції: припинити удари по цивільних об’єктах – хоча б це. Але вони там, у Москві, відповідають Шахедами, ракетами, артилерією та новими штурмами, – наголосив Зеленський.
Навіщо Путіну чергове перемир’я та чи є шанси на повне припинення вогню протягом цього часу – Факти ICTV розпитали у політолога Володимира Фесенко.
Навіщо Путіну чергове перемир’я
Політолог Володимир Фесенко не поділяє думку, що попереднє “перемир’я” було зроблено для того, щоб покращити умови російських військ на фронті.
– Це не вплинуло принципово на хід бойових дій, – наголошує експерт.
Як зауважив експерт, це перемир’я знову ж таки матиме більше пропагандистське значення, на дати припинення вогню припадає парад у Росії з нагоди 80 років перемоги СРСР у Другій світовій війні.
– Це не просто головне свято року для РФ, як завжди, це ще й ювілей великий. І тут треба розуміти, що на цей ювілей до Москви приїжджає чимало іноземних гостей, майже два десятка. Ще не відомо, чи всі приїдуть, але Путін хоче з цього зробити велике шоу.
І от давайте уявимо собі, якщо під час цього шоу буде лунати повітряна тривога, припиняють роботу аеропорти навколо Москви, якось воно незручно, це ж зіпсує все свято, – сказав він.
На думку Фесенка, цей мотив наразі головний для Путіна.
Також, за словами політолога, таким чином кремлівський диктатор хоче відповісти Трампу на його прагнення досягти припинення вогню, типу показати, що РФ готова до перемир’я.
– Це нібито демонстрація доброї волі Путіна і готовності до припинення вогню, – додав Фесенко.
Таку ж думку поділяє і політолог та аналітик Максим Джигун, про що і наголосив в ефірі телемарафону Єдині новини.
– Те, що Росія заявляє, що нібито готова до перемир’я – це точно не від доброї волі і не від бажання припиняти вогонь, а задля того, щоб продемонструвати американському президенту, що все ж таки ніхто не водить його за ніс, а РФ дійсно готова до припинення війни, – говорить Максим Джигун.
Який можливий сценарій цього перемир’я
Як наголошує експерт, такий крок Путіна, скоріш за все, буде повторенням попереднього перемир’я. Оскільки перший раз припинення вогню було обмеженим за часом і було далеко не повним, то можна спрогнозувати, що так буде і зараз.
– Тобто, нібито припиняємо вогонь і у той же час продовжуємо воєнні дії. На жаль, це найбільш ймовірний сценарій, – додав Володимир Фесенко.
До того ж, політолог звертає увагу на те, що реальне припинення вогню було там, де Путін розумів, що американці можуть контролювати, фіксувати, хто порушує перемир’я.
– Я маю на увазі, не було ракетних атак, було повітряне перемир’я. Чому? Тому що через супутникову розвідку американці могли контролювати, і Путін не хотів підставлятися перед Трампом. А на суходолі, ну як проконтролювати? Тут спутник не визначить, хто там почав першим стріляти, хто почав атакувальні дії, – додав він.
Таким чином, скоріше за все, буде приблизно така сама ж ситуація, як була і з пасхальним перемир’ям – повітряних атак не буде, а військові дії продовжуватимуться.
– Росіяни формально будуть казати, що це перемир’я, і в той же час під Покровськом або в інших місцях можуть атакувати. Ми оголошуємо перемир’я, але у Курській, Бєлгородській областях активні бойові дії продовжуються, тому що вони нібито звільняють свою територію. Так і Україна хоче звільняти свої території, – додає політолог.
Однак, на його думку, важливо навіть не це, а те як Україна відповість на такий крок Путіна.
Якою має бути відповідь України на “перемир’я” Путіна
Заяви Путіна щодо “перемир’я” є своєрідною маніпуляцію і пасткою для України, оскільки будь-яка відповідь буде на користь кремлівського диктатора.
– Якщо ми відповідаємо схвально, значить ми граємо за його правилами. Путін знов керує, веде гру. Якщо ми відповідаємо ні, тоді скажуть, бачите, вони не хочуть припинення вогню. Це вже буде сигнал для Трампа. Ми хочемо, а ось ця “нехороша” Україна не хоче припиняти вогонь. На це розрахунок робиться, а ми демонструємо протилежне і просто потрібно це посилювати, – додає політолог.
На думку експерта, на пропозицію Путіна щодо Великоднього перемир’я Україна відповіла правильно, однак тоді кремлівський диктатор не відгукнувся на пропозицію щодо продовження припинення вогню.
Тож тепер, як вважає політолог, Україні потрібно посилити власну позицію та поставити Путіну попередні вимоги, тобто вибити козир з його рук.
– Важливо, а як відповісти на це. От я думаю, що треба вибити з рук Путіна цей козир, якщо користуватися трампівською фразеологією, потрібно поставити попередні вимоги Путіну. А чому це ти постійно оголошуєш ці “перемир’я” односторонні? – додає він.
На думку експерта, українській стороні варто виступити із зустрічною ініціативою – що ми готові розглянути це “перемир’я”, але для цього Путін має погодитись на негайні переговори щодо припинення вогню.
– Ти хочеш припинення вогню? В односторонньому порядку це не буває і ми побачили, які проблеми виникають, коли це відбувається в односторонньому порядку. Тому для того, щоб відбулося це перемир’я, яке ти хочеш, давай починати переговори. Тобто обов’язкова умова, негайний початок переговорів щодо “перемир’я”, – додав Володимир Фесенко.
І тоді саме на переговорах вже визначати дату та умови припинення вогню, каже експерт. До того ж, можна запропонувати зустрічну ініціативу, як перевірку, своєрідний тест.
– Якщо Путін хоче припинення вогню на 9 травня, то Україна, наприклад, у свою чергу пропонує свою дату і це вже українська ініціатива. Типу, щоб на час переговорів, з 1 травня, було оголошено “перемир’я” і що Україна сподівається, що Путін на це відгукнеться, – говорить політолог.
На думку експерта, Україна може запропонувати саме дату 1 травня, оскільки це 100 днів з президенства Трампа. Це буде дзеркальною відповіддю Путіну, який оголосив попереднє припинення вогню до дати трьох місяців головування Трампа.
– Путін зробив Великоднє перемир’я, коли була дата трьох місяців президентства Трампа. Ми можемо зробити щось подібне. Жарти-жартами, але насправді нам потрібно відповідати і дзеркально, і асиметрично одночасно на такі ініціативи Путіна, – наголошує експерт.
Фесенко додає, що треба ламати гру Путіна і навпаки пропонувати альтернативу – головне демонструвати, що Україна готова до припинення вогню не на 1-2 дні, а виступає за повний cease-fire. Він зауважив, що про це треба домовлятися, а не оголошувати про “перемир’я” в односторонньому порядку.
Таким чином, можна зробити висновок, що для Путіна чергова пропозиція “перемир’я” є способом виступити миротворцем та продемонструвати Трампу готовність до переговорів. Тим паче, що перша спроба кремлівського диктатора не отримала схвальної реакції з боку президента США, на яку він очікував.
А Україні варто відповісти дзеркально, використати тактику Айкідо, застосовуючи методи Путіна, але повернути їх проти нього. Тобто відповісти посилено цього разу – що треба домовлятися, починати переговори.
Насправді, наголошує Фесенко, як з боку Путіна, так і боку України, це своєрідна гра для найголовнішого глядача, для Дональда Трампа і до цього треба ставитись спокійно.