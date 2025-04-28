Треба вибити козир з рук Путіна: політолог про оголошене РФ “перемир’я”

Російський диктатор Володимир Путін сьогодні, 28 квітня, оголосив про ще одне так зване триденне перемир’я. Він заявив, що воно триватиме з 00:00 8 травня до 00:00 11 травня. На що у МЗС України здивувались, чому потрібно чекати, коли можна негайно припинити вогонь.

– Навіщо чекати до 8 травня? Якщо вогонь можна припинити зараз і з будь-якої дати протягом 30 днів – значить, це реально, а не просто заради параду, – написав міністр закордонних справ Андрій Сибіга у соцмережі X (раніше Twitter).

У свою чергу, за словами міністра, Україна готова підтримати тривале й повне припинення вогню, і нагадав, що країна постійно пропонує це.

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Зі свого боку президент Володимир Зеленський наголошує, що таким черговим трюком Путін намагається ввести в оману США щодо миру і тут потрібен тиск на Росію.

Голова держави ще раз наголосив, що Україна готова рухатись дипломатичним шляхом максимально швидко.

– Ми 47 днів тому погодились на американську пропозицію безумовного припинення вогню, і згодом ми дали росіянам наші власні пропозиції: припинити удари по цивільних об’єктах – хоча б це. Але вони там, у Москві, відповідають Шахедами, ракетами, артилерією та новими штурмами, – наголосив Зеленський.

Навіщо Путіну чергове перемир’я та чи є шанси на повне припинення вогню протягом цього часу – Факти ICTV розпитали у політолога Володимира Фесенко.

Навіщо Путіну чергове перемир’я

Політолог Володимир Фесенко не поділяє думку, що попереднє “перемир’я” було зроблено для того, щоб покращити умови російських військ на фронті.

– Це не вплинуло принципово на хід бойових дій, – наголошує експерт.

Як зауважив експерт, це перемир’я знову ж таки матиме більше пропагандистське значення, на дати припинення вогню припадає парад у Росії з нагоди 80 років перемоги СРСР у Другій світовій війні.

– Це не просто головне свято року для РФ, як завжди, це ще й ювілей великий. І тут треба розуміти, що на цей ювілей до Москви приїжджає чимало іноземних гостей, майже два десятка. Ще не відомо, чи всі приїдуть, але Путін хоче з цього зробити велике шоу. І от давайте уявимо собі, якщо під час цього шоу буде лунати повітряна тривога, припиняють роботу аеропорти навколо Москви, якось воно незручно, це ж зіпсує все свято, – сказав він.

На думку Фесенка, цей мотив наразі головний для Путіна.

Також, за словами політолога, таким чином кремлівський диктатор хоче відповісти Трампу на його прагнення досягти припинення вогню, типу показати, що РФ готова до перемир’я.

– Це нібито демонстрація доброї волі Путіна і готовності до припинення вогню, – додав Фесенко.

Таку ж думку поділяє і політолог та аналітик Максим Джигун, про що і наголосив в ефірі телемарафону Єдині новини.

– Те, що Росія заявляє, що нібито готова до перемир’я – це точно не від доброї волі і не від бажання припиняти вогонь, а задля того, щоб продемонструвати американському президенту, що все ж таки ніхто не водить його за ніс, а РФ дійсно готова до припинення війни, – говорить Максим Джигун.

Який можливий сценарій цього перемир’я

Як наголошує експерт, такий крок Путіна, скоріш за все, буде повторенням попереднього перемир’я. Оскільки перший раз припинення вогню було обмеженим за часом і було далеко не повним, то можна спрогнозувати, що так буде і зараз.

– Тобто, нібито припиняємо вогонь і у той же час продовжуємо воєнні дії. На жаль, це найбільш ймовірний сценарій, – додав Володимир Фесенко.

До того ж, політолог звертає увагу на те, що реальне припинення вогню було там, де Путін розумів, що американці можуть контролювати, фіксувати, хто порушує перемир’я.

– Я маю на увазі, не було ракетних атак, було повітряне перемир’я. Чому? Тому що через супутникову розвідку американці могли контролювати, і Путін не хотів підставлятися перед Трампом. А на суходолі, ну як проконтролювати? Тут спутник не визначить, хто там почав першим стріляти, хто почав атакувальні дії, – додав він.