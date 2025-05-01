Россияне пытаются высадиться на остров Бугаз возле Кизомыса: чего добивается враг

Российские войска пытаются высадиться на остров Бугаз возле Кизомыса в Херсонской области, чтобы форсировать Днепр.

Попытки РФ высадиться на острове Бугаз возле Кизомыса: что известно

О неоднократных попытках РФ высадиться на острове Бугаз возле Кизомиса в эфире общенационального телемарафона Єдині новини сообщил спикер Сил обороны Юга Украины Владислав Волошин.

По его словам, для форсирования водных препятствий оккупанты уже несколько раз в течение нескольких дней пытались высадиться в речной зоне на юге Днепровской системы островов – острове Бугаз, что возле Кизомыса на Херсонщине.

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Высадившись на остров Бугаз, говорит Владислав Волошин, враг стремится захватить определенный плацдарм и с юга осуществить форсирование реки Днепр.

Обычно, продолжает спикер Сил обороны Юга Украины, враг пытается на лодках пересечь какую-то водную артерию (то ли пролив, то ли саму реку), а Силы обороны их уничтожают.

Если кому-то удается выжить на островах, тогда оккупанты, говорит Владислав Волошин, “играют” в импровизированную “робинзониаду” – сбрасывают дронами тем, кого не могут забрать, продукты, воду, боеприпасы.

– Спустя несколько дней бывают случаи, что эти российские военнослужащие, так называемые робинзоны, сдаются в плен или их уничтожают Силы обороны Украины, – отметил пресс-секретарь Сил обороны Юга Украины.

Эти бойцы, продолжает Владислав Волошин, служат российской пропаганде, когда оккупанты заявляют, что этот остров или этот плацдарм уже находится под их контролем.

– Такие случаи довольно часто случаются, но хочу заверить, что Силы обороны Украины удерживают это направление и пытаются отразить все попытки врага совершить подобные форсировки, – подчеркнул спикер Сил обороны Юга Украины.

Кизомыс на карте

Кизомыс – это село в Херсонском районе, что на берегу Днепровского лимана.

Был оккупирован армией РФ с 24 февраля по 11 ноября 2022 года.

После освобождения село часто находится под вражескими обстрелами.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 163-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

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