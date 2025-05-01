Росіяни намагаються висадитися на острів Бугаз біля Кізомису: чого домагається ворог
Російські війська намагаються висадитися на острів Бугаз біля Кізомису в Херсонській області, щоб форсувати Дніпро.
Спроби РФ висадитися на острові Бугаз біля Кізомису: що відомо
Про неодноразові спроби РФ висадитися на острові Бугаз біля Кізомису в ефірі загальнонаціонального телемарафону Єдині новини повідомив речник Сил оборони Півдня України Владислав Волошин.
За його словами, задля форсування водних перешкод окупанти вже кілька разів упродовж кількох днів намагалися висадитися у річковій зоні на півдні Дніпровської системи островів – острові Бугаз, що біля Кізомису на Херсонщині.
Висадившись на острів Бугаз, каже Владислав Волошин, ворог прагне захопити певний плацдарм і з півдня здійснити форсування річки Дніпро.
Зазвичай, продовжує речник Сил оборони Півдня України, ворог намагається на човнах перетнути якусь водну артерію (чи то протоку, чи то саму річку), а Сили оборони їх знищують.
Якщо комусь вдається вижити на островах, тоді окупанти, каже Владислав Волошин, “грають” в імпровізовану “робінзоніаду” – скидають дронами тим, кого не можуть забрати, продукти, воду, боєприпаси.
– За кілька днів бувають випадки, що ці російські військовослужбовці, так звані робінзони, здаються в полон або їх знищують Сили оборони України, – зауважив речник Сил оборони Півдня України.
Ці бійці, продовжує Владислав Волошин, слугують російській пропаганді, коли окупанти заявляють, що цей острів чи цей плацдарм вже перебуває під їхнім контролем.
– Такі випадки доволі часто трапляються, але хочу запевнити, що Сили оборони України тримають цей напрямок і намагаються відбити всі спроби ворога здійснити подібні форсування, – наголосив речник Сил оборони Півдня України.
Кізомис на карті
Кізомис – це село в Херсонському районі, що на березі Дніпровського лиману.
Кізомис був окупований армією РФ із 24 лютого до 11 листопада 2022 року.
Після звільнення село часто перебуває під ворожими обстрілами.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 163-тю добу.
На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.