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Тетяна Забожко, редакторка стрічки

Росіяни намагаються висадитися на острів Бугаз біля Кізомису: чого домагається ворог

Річка Дніпро
Фото: УНІАН

Російські війська намагаються висадитися на острів Бугаз біля Кізомису в Херсонській області, щоб форсувати Дніпро.

Спроби РФ висадитися на острові Бугаз біля Кізомису: що відомо

Про неодноразові спроби РФ висадитися на острові Бугаз біля Кізомису в ефірі загальнонаціонального телемарафону Єдині новини повідомив речник Сил оборони Півдня України Владислав Волошин.

За його словами, задля форсування водних перешкод окупанти вже кілька разів упродовж кількох днів намагалися висадитися у річковій зоні на півдні Дніпровської системи островів – острові Бугаз, що біля Кізомису на Херсонщині.

Зараз дивляться

Висадившись на острів Бугаз, каже Владислав Волошин, ворог прагне захопити певний плацдарм і з півдня здійснити форсування річки Дніпро.

Зазвичай, продовжує речник Сил оборони Півдня України, ворог намагається на човнах перетнути якусь водну артерію (чи то протоку, чи то саму річку), а Сили оборони їх знищують.

Якщо комусь вдається вижити на островах, тоді окупанти, каже Владислав Волошин, “грають” в імпровізовану “робінзоніаду” – скидають дронами тим, кого не можуть забрати, продукти, воду, боєприпаси.

– За кілька днів бувають випадки, що ці російські військовослужбовці, так звані робінзони, здаються в полон або їх знищують Сили оборони України, – зауважив речник Сил оборони Півдня України.

Ці бійці, продовжує Владислав Волошин, слугують російській пропаганді, коли окупанти заявляють, що цей острів чи цей плацдарм вже перебуває під їхнім контролем.

– Такі випадки доволі часто трапляються, але хочу запевнити, що Сили оборони України тримають цей напрямок і намагаються відбити всі спроби ворога здійснити подібні форсування, – наголосив речник Сил оборони Півдня України.

Кізомис на карті

Кізомис – це село в Херсонському районі, що на березі Дніпровського лиману.

Кізомис був окупований армією РФ із 24 лютого до 11 листопада 2022 року.

Після звільнення село часто перебуває під ворожими обстрілами.

Кізомис на карті

Карта: Google Maps

Кізомис на карті DeepState

Карта: DeepState

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 163-тю добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

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Війна в Україні, Дніпро, Російська агресія, Херсонська область
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