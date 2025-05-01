Потери армии РФ в апреле 2025 года: ВСУ ликвидировали более 35 тыс. оккупантов
В апреле 2025 года российская армия потеряла более 35 тыс. человек — как убитых, так и раненых. Всего за первые три месяца текущего года потери врага составили почти 126 тыс. человек.
Об этом сообщили в Минобороны Украины.
Потери врага за апрель 2025 года
По данным Генштаба ВСУ, за последний месяц безвозвратные и санитарные потери вражеской армии составили 35 010 человек.
Как отметили в Минобороны, такого количества личного состава было бы достаточно, чтобы сформировать почти три мотострелковые дивизии.
В течение апреля украинские военные уничтожили или повредили 560 артиллерийских систем оккупантов. Это примерно 86 артиллерийских дивизионов. Только за 17 апреля было поражено 88 вражеских пушек. С начала года эта цифра уже достигла 5 604.
— Самым результативным днем в поражении вражеских артстволов стало 27 марта 2025 года, когда наши воины за сутки уничтожили 122 артиллерийских орудия россиян, — сообщили в оборонном ведомстве.
Кроме того, наши воины уничтожили или вывели из строя 217 вражеских танков. Тогда как в марте — 272. Общие потери танков России с начала года — 1 060 единиц.
Также в течение апреля украинские защитники уничтожили или подбили 484 боевые бронированные машины и 4 063 единицы автомобильного транспорта, включая автоцистерны.
Сообщается, что только за 17 апреля россияне потеряли 312 единиц автотехники.
— Количество боевых столкновений на фронте в течение апреля выросло относительно марта: 4 647 против 4 270. Для сравнения, в феврале было зафиксировано 3 274 боестолкновения. С начала года их количество пересекло отметку в 17 тыс., — добавили в Минобороны.
Полномасштабная война в Украине длится уже 1 163-е сутки.
На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.