Потери армии РФ в апреле 2025 года: ВСУ ликвидировали более 35 тыс. оккупантов

В апреле 2025 года российская армия потеряла более 35 тыс. человек — как убитых, так и раненых. Всего за первые три месяца текущего года потери врага составили почти 126 тыс. человек.

Об этом сообщили в Минобороны Украины.

Потери врага за апрель 2025 года

По данным Генштаба ВСУ, за последний месяц безвозвратные и санитарные потери вражеской армии составили 35 010 человек.

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Как отметили в Минобороны, такого количества личного состава было бы достаточно, чтобы сформировать почти три мотострелковые дивизии.

В течение апреля украинские военные уничтожили или повредили 560 артиллерийских систем оккупантов. Это примерно 86 артиллерийских дивизионов. Только за 17 апреля было поражено 88 вражеских пушек. С начала года эта цифра уже достигла 5 604.

— Самым результативным днем в поражении вражеских артстволов стало 27 марта 2025 года, когда наши воины за сутки уничтожили 122 артиллерийских орудия россиян, — сообщили в оборонном ведомстве.

Кроме того, наши воины уничтожили или вывели из строя 217 вражеских танков. Тогда как в марте — 272. Общие потери танков России с начала года — 1 060 единиц.

Также в течение апреля украинские защитники уничтожили или подбили 484 боевые бронированные машины и 4 063 единицы автомобильного транспорта, включая автоцистерны.

Сообщается, что только за 17 апреля россияне потеряли 312 единиц автотехники.

— Количество боевых столкновений на фронте в течение апреля выросло относительно марта: 4 647 против 4 270. Для сравнения, в феврале было зафиксировано 3 274 боестолкновения. С начала года их количество пересекло отметку в 17 тыс., — добавили в Минобороны.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 163-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

Источник : Минобороны

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