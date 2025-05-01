Сергей Стерненко в четвертый раз подвергся нападению: главные факты из биографии

1 мая на активиста и волонтера Сергея Стерненко совершили покушение. В результате он был ранен.

Кто такой Сергей Стерненко, чем занимается и какова его биография — читайте на Фактах ICTV.

Сергей Стерненко: биография

Сергей Вячеславович Стерненко — это украинский общественный деятель, волонтер, блогер, ведущий, юрист и политик. Имеет YouTube-канал с 2,05 млн подписчиков, на котором показывает события происходящие в Украине.

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Родился 20 марта 1995 года (30 лет) в Одесской области, в селе Садовое Белгород-Днестровского района. Отец — бывший пограничник, мать — учительница. У Сергея есть младшие братья — Ярослав и Виталий.

До 2014 года он пытался начать карьеру хип-хоп-исполнителя, занимался раскруткой групп в социальных сетях.

В июне 2016 года Сергей Стерненко завершил обучение в Одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса, получив специальность младшего специалиста по правоведению.

В 2019 году он получил высшее юридическое образование в Одесском национальном университете имени И. И. Мечникова по специальности Правоведение.

В 2022 году Стерненко завершил магистратуру в Институте международных отношений КНУ имени Тараса Шевченко, где специализировался в области международного права.

Сначала жил в Одессе, но после серии покушений, совершенных на него, переехал в Киев.

Что известно о покушениях на Стерненко

Активист Стерненко трижды подвергался нападениям, которые произошли в Одессе в период с февраля по май 2018 года.

Они вошли в так называемый Список Гандзюк — перечень нападений на общественных активистов. Эти нападения произошли вскоре после того, как Стерненко принял участие в протестах против демонтажа Летнего театра, инициированного городскими властями, а также после серии акций, направленных против российского культурного присутствия в городе.

После первого покушения активист обратился в полицию с просьбой о государственной охране, однако ему было отказано. Повторное обращение после второго нападения также не дало результата. После третьего инцидента правоохранители пообещали предоставить охрану, однако не выполнили этого обещания.

Первое нападение на Стерненко было совершено 7 февраля 2018 года в Одессе. Это произошло возле дома, где он жил. Двое напали на него в подъезде и сильно избили. После нападения Сергей неделю пролежал в больнице.

Второе вооруженное нападение было совершено 1 мая 2018 года снова в Одессе. Вместе со своей девушкой Натальей Усатенко, Стерненко планировал пойти на коммунистический митинг возле оперного театра, чтобы зафиксировать его на видео. Когда он выходил из двора своего дома, сзади раздались два выстрела. Нападавший выстрелил в него из травматического оружия, попав в шею.

Во время попытки его задержания злоумышленник также открыл огонь по свидетелям происшествия. Задержанным оказался ранее судимый за разбой Абзал Байкумашев. На месте нападения также был замечен автомобиль, принадлежавший семье Руслана Форостяка, советника бывшего начальника полиции Одесской области Дмитрия Головина. За рулем авто находился Константин Карбенюк. На то время он был тренером боевых искусств в одном из одесских спортивных клубов.

Третье нападение на Сергея Стерненко и его девушку Наталью Усатенко произошло 24 мая 2018 года. Во время нападения активист получил ранение руки с артериальным кровотечением и получил сотрясение мозга. Его госпитализировали в Одесскую городскую больницу №1, где он проходил амбулаторное лечение. Однако уже 26 мая, не уведомив пациента, больница прекратила оказывать ему помощь и официально выписала задним числом (25 мая в 10:30 утра).

Известно, что один из нападавших, житель Черноморска Иван Кузнецов, погиб от ножевых ранений в сердце и живот. Другой участник нападения, Александр Исайкул, сначала сбежал, но был задержан полицией уже в течение суток. Позже его отпустили, изменив статус с подозреваемого на свидетеля. Исайкул покинул Украину, сначала отправившись в Молдову, впоследствии он переехал в Германию, а сейчас, по разным данным, находится на территории РФ.

Общественная деятельность Сергея Стерненко

В январе 2014 года Стерненко присоединился к одесскому Евромайдану. 5 февраля того же года в Одессе инициировал создание Правого сектора, а уже 22 марта возглавил региональное представительство. Активисты организации участвовали в ключевых противостояниях в городе, а сам Сергей не только координировал действия, но и лично помогал пострадавшим во время пожара в Доме профсоюзов.

Впоследствии он активно участвовал в ″мусорной люстрации″, протестах против выступлений пророссийских исполнителей (в частности Ани Лорак и Светланы Лободы), пикетах возле российского консульства и других общественных акциях.

В сентябре 2015 года ему сообщили о подозрении в похищении депутата Коминтерновского районного совета Одесской области Сергея Щербича. Приморский районный суд Одессы арестовал Сергея Стерненко на 2 месяца. Однако впоследствии суд изменил меру пресечения и его выпустили под залог.

5 февраля 2017 года Сергей Стерненко, по собственной инициативе, сложил полномочия и оставил Правый сектор.

В апреле 2018 года в Одессе стал соучредителем ОО Неравнодушные. В том же году на Стерненко трижды было совершено покушение.

После начала полномасштабного вторжения России на территорию Украины, 4 февраля 2022 года, Стерненко присоединился к подразделению Гонор, которое входит в состав Сил специальных операций ВСУ. Также он активно помогает украинским военным, в частности объявлял сбор и закупал беспилотные летательные аппараты.

В отчете за 2024 год Сергей Стерненко указал, что ему удалось за донаты закупить ориентировочно 104 000 FPV дронов.

15 января 2025 года заработала благотворительная организация Благотворительный Фонд Сообщество Стерненко, где Сергей Стерненко является подписантом документов.

Награды: лауреат премии Паляница Awards в номинации Человек года в украинском YouTube от редакции Телевидения Торонто.

Фото: Сергей Стерненко

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