Владимир Зеленский – шестой президент Украины, который возглавляет государство с 20 мая 2019 года. На срок его полномочий пришлось полномасштабное вторжение РФ, именно поэтому в Украине не было очередных президентских выборов в 2024-м. Сегодня, 25 января, он отмечает день рождения.

Сколько лет исполнилось Зеленскому, где родился, какое образование имеет, что известно о его семье, детях и жене, а также политической карьере главы государства — подробно в материале Фактов ICTV.

Биография Зеленского: основные факты из жизни

Популярный комик, актер, режиссер, сценарист, шоумен и продюсер, а затем и президент Украины родился 25 января 1978 года в Кривом Роге Днепропетровской области в семье отца-профессора и матери-инженера.

Сейчас смотрят

Сегодня Зеленскому Владимиру Александровичу исполняется 48 лет.

Имеет высшее образование. Получил квалификацию юриста в Киевском национальном экономическом университете имени Вадима Гетьмана, где в 1995-2000 годах учился по специальности Правоведение. Однако, кроме практики, по специальности не работал.

Еще в 16 лет он сдал тест на знание английского языка TOEFL и получил грант на образование в Израиле, но на учебу не поехал.

В студенческие годы принимал активное участие в КВН, вместе с друзьями создал команду 95 квартал, которая в 2003 году переросла в студию по созданию телевизионных и кинопроектов. Был ее актером, сценаристом и художественным руководителем.

С 2003 до 2019 года был совладельцем и художественным руководителем Студии Квартал-95.

В 2011-2012 годах — генеральный продюсер телеканала Интер.

В его творческом активе – 10 полнометражных игровых фильмов. Зеленский — обладатель более 30 наград Национальной телевизионной премии Украины Телетриумф, лауреат многих международных кино-, телефестивалей и медиафорумов.

Сериал Слуга народа с Зеленским в главной роли фактически стал началом его политического пути. В 2016 году он создал одноименную партию и становится ее лидером. Но сейчас является беспартийным.

На очередных выборах 21 апреля 2019 года Владимир Зеленский избран президентом Украины, получив поддержку 73,22% избирателей.

20 мая состоялась его инаугурация.

Имеет жену Елену, дочь Александру и сына Кирилла.

Семья Зеленского: родители, жена и дети

Родители Владимира Зеленского — Александр Семенович и Римма Владимировна — до сих пор живут в Кривом Роге.

Александр Зеленский известен как ученый, который всю профессиональную жизнь посвятил горному делу. Он доктор технических наук и профессор кафедры информатики Криворожского экономического института.

За годы научной деятельности написал более 140 научных статей, является соавтором четырех монографий.

Первая леди Елена Зеленская (девичья фамилия Кияшко) училась со своим будущим мужем в одной гимназии, однако общаться начали только в студенческие времена.

В 2003 году пара поженилась, до свадьбы Елена и Владимир встречались 8 лет.

Дети Зеленских — 19-летняя дочь Александра и 11-летний сын Кирилл — остаются в Киеве. По словам самого президента, дочь сейчас получает высшее образование по юридической специальности, а сын учится в школе, а во время воздушных тревог вместе со сверстниками спускается в укрытие.

Покушения на Зеленского

В марте 2024 года президент Владимир Зеленский в интервью итальянскому телеканалу Rai 1 рассказал, что на его жизнь было более 10 покушений со стороны России.

Он тогда отметил, что как президент должен быть в таких же условиях, как и каждый украинец, который сейчас рискует своей жизнью.

Попытки покушений были еще до полномасштабного вторжения РФ. Как рассказал журналист-расследователь Христо Грозев, в Украину были высланы несколько элитных групп, которые должны были бы вместе с началом наступления захватить правительственный квартал в Киеве и взять в плен или убить высшее руководство, в том числе и Владимира Зеленского.

Уже в марте 2022 года в Минобороны сообщили о подготовке покушения на Зеленского и тогдашнего премьер-министра Шмыгаля, к которому причастна ЧВК Вагнера.

Сам Зеленский рассказывал в ноябре 2023 года, что против него готовилась так называемая операция Майдан-3, в рамках которой главу украинского государства РФ планировала отстранить от власти.

6 марта 2024-го российская ракета ударила в 300-400 м от президента и премьера Греции, которые тогда находились в морском порту Одессы. Некоторые расценили это именно тоже как покушение.

А 7 мая в СБУ сообщили о разоблачении сети агентов ФСБ, которые готовили убийство президента Украины. Среди них — двое полковников Управления государственной охраны (УГО), которые “сливали” секретную информацию российским спецслужбам.

Ключевые решения Зеленского

Пятилетний конституционный срок президентства Владимира Зеленского закончился еще 20 мая 2024 года. Однако он остается на этом посту, пока продолжается война.

Именно при президентстве Зеленского 23 июня 2022 года в Брюсселе 27 стран Евросоюза поддержали предоставление Украине статуса кандидата на членство в ЕС.

В декабре 2023 года европейские лидеры поддержали политическое решение о переговорах с Украиной, а 25 июня 2024-го глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила о начале переговоров о вступлении с Украиной и Молдовой.

Важными для Украины было несколько инициатив Зеленского относительно окончания войны. Еще в ноябре 2022 года на саммите G20 он озвучил 10 условий (Формула мира), необходимых для прекращения вооруженной российской агрессии.

Речь идет, в частности, о выводе войск РФ, освобождении всех пленных и депортированных, радиационной, ядерной, продовольственной и энергетической безопасности.

15-16 июня 2024 года в Швейцарии состоялся первый Саммит мира, где стороны обсудили три пункта Формулы мира. В нем приняли участие 93 страны. Из них 56 были представлены на самом высоком уровне — президентов или премьер-министров. В результате страны подписали совместное коммюнике об основах мира в Украине.

В октябре 2024 года Зеленский представил в Верховной Раде План победы в войне, первый из пяти его пунктов содержит требование о приглашении Украины в НАТО уже сейчас.

В 2025 году продолжились шаги к приближению победы.

В частности, тогда удалось запустить программу PURL (Prioritised Ukraine Requirements List), в рамках которой государства закупают в США оружие для Украины. Сейчас участниками программы являются уже 24 страны.

Кроме того, продолжалась активная переговорная работа. Только с главой Соединенных Штатов Дональдом Трампом Владимир Зеленский провел семь встреч.

Еще одна встреча состоялась уже в 2026 году — 22 января на полях Всемирного экономического форума в Давосе.

Во время встречи в резиденции Мар-а-Лаго во Флориде 28 декабря 2025 года лидеры стран обсудили обновленный “план мира” из 20 пунктов.

22 января 2026 года президенты Украины и США сосредоточились на дипломатическом треке и усилении украинской противовоздушной обороны.

К слову, уже на следующий день начались двухдневные переговоры делегаций Украины, США и России в Абу-Даби.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.