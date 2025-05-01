На активиста Сергея Стерненко покушались: он ранен

На активиста и волонтера Сергея Стерненко совершено покушение. Он ранен.

Покушение на Стерненко: что известно

Об этом он сообщил в своем телеграм-канале.

Стерненко отметил, что его жизни ничего не угрожает. А также рассказал, что нападавшая уже задержана.

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– Нападающая задержана. Спасибо СБУ за молниеносную реакцию. Если бы не они – я бы ничего уже не мог писать, – заметил активист.

Напомним, 14 марта в центре Одессы был убит местный активист Демьян Ганул.

Следствие рассматривает три основные версии преступления: заказное убийство из-за гражданской позиции, убийство из-за личной неприязни и российский след.

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