Анастасия Кожушко, редактор ленты
На активиста Сергея Стерненко покушались: он ранен
На активиста и волонтера Сергея Стерненко совершено покушение. Он ранен.
Покушение на Стерненко: что известно
Об этом он сообщил в своем телеграм-канале.
Стерненко отметил, что его жизни ничего не угрожает. А также рассказал, что нападавшая уже задержана.
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– Нападающая задержана. Спасибо СБУ за молниеносную реакцию. Если бы не они – я бы ничего уже не мог писать, – заметил активист.
Напомним, 14 марта в центре Одессы был убит местный активист Демьян Ганул.
Следствие рассматривает три основные версии преступления: заказное убийство из-за гражданской позиции, убийство из-за личной неприязни и российский след.
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