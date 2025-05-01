Потери РФ на 1 мая: ВСУ уничтожили 1230 оккупантов и 45 артсистем

Потери врага на 1 мая 2025 года – сводка Генштаба ВСУ.

Согласно последним данным, Вооруженные силы Украины за сутки ликвидировали 1230 российских оккупантов.

Общие потери личного состава армии РФ на 1 163-е сутки полномасштабной войны превысили 953 тыс.

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Потери РФ на 1 мая 2025

личного состава – около 953 190 (+1 230);

танков – 10 732 (+3);

боевых бронированных машин – 22 364 (+11);

артиллерийских систем – 27 136 (+45);

реактивных систем залпового огня – 1 375 (+1);

средств противовоздушной обороны – 1 148 (+2);

самолетов – 370;

вертолетов – 335;

беспилотников оперативно-тактического уровня – 34 401 (+112);

крылатых ракет – 3 196;

кораблей (катеров) ‒ 28;

подводных лодок – 1;

автомобильной техники и автоцистерн – 46 750 (+139);

специальной техники – 3 869.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 163-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

Источник : Генштаб ВСУ

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