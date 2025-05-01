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Татьяна Забожко, редактор ленты

Потери РФ на 1 мая: ВСУ уничтожили 1230 оккупантов и 45 артсистем

Війна в Україні
Фото: Генштаб ВСУ

Потери врага на 1 мая 2025 года – сводка Генштаба ВСУ.

Согласно последним данным, Вооруженные силы Украины за сутки ликвидировали 1230 российских оккупантов.

Общие потери личного состава армии РФ на 1 163-е сутки полномасштабной войны превысили 953 тыс.

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Потери РФ на 1 мая 2025

  • личного состава – около 953 190 (+1 230);
  • танков – 10 732 (+3);
  • боевых бронированных машин – 22 364 (+11);
  • артиллерийских систем – 27 136 (+45);
  • реактивных систем залпового огня – 1 375 (+1);
  • средств противовоздушной обороны – 1 148 (+2);
  • самолетов – 370;
  • вертолетов – 335;
  • беспилотников оперативно-тактического уровня – 34 401 (+112);
  • крылатых ракет – 3 196;
  • кораблей (катеров) ‒ 28;
  • подводных лодок – 1;
  • автомобильной техники и автоцистерн – 46 750 (+139);
  • специальной техники – 3 869.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 163-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

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Источник: Генштаб ВСУ
Война в Украине, Потери РФ, Генеральный штаб Украины, ВСУ, Російська агресія
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