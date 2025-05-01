Татьяна Забожко, редактор ленты
Потери РФ на 1 мая: ВСУ уничтожили 1230 оккупантов и 45 артсистем
Потери врага на 1 мая 2025 года – сводка Генштаба ВСУ.
Согласно последним данным, Вооруженные силы Украины за сутки ликвидировали 1230 российских оккупантов.
Общие потери личного состава армии РФ на 1 163-е сутки полномасштабной войны превысили 953 тыс.
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Потери РФ на 1 мая 2025
- личного состава – около 953 190 (+1 230);
- танков – 10 732 (+3);
- боевых бронированных машин – 22 364 (+11);
- артиллерийских систем – 27 136 (+45);
- реактивных систем залпового огня – 1 375 (+1);
- средств противовоздушной обороны – 1 148 (+2);
- самолетов – 370;
- вертолетов – 335;
- беспилотников оперативно-тактического уровня – 34 401 (+112);
- крылатых ракет – 3 196;
- кораблей (катеров) ‒ 28;
- подводных лодок – 1;
- автомобильной техники и автоцистерн – 46 750 (+139);
- специальной техники – 3 869.
Полномасштабная война в Украине длится уже 1 163-е сутки.
На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.
Источник: Генштаб ВСУ
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