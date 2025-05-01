Втрати армії РФ у квітні 2025 року: ЗСУ ліквідували понад 35 тис. окупантів

У квітні 2025 року російська армія втратила понад 35 тис. осіб – як убитих, так і поранених. Загалом за перші три місяці поточного року втрати ворога становлять майже 126 тис. осіб.

Про це повідомили в Міноборони України.

Втрати ворога за квітень 2025 року

За даними Генштабу ЗСУ, за останній місяць безповоротні та санітарні втрати ворожої армії становили 35 010 осіб.

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Як зазначили в Міноборони, такої кількості особового складу було б достатньо, щоб сформувати майже три мотострілецькі дивізії.

Протягом квітня українські військові знищили або пошкодили 560 артилерійських систем окупантів. Це приблизно 86 артилерійських дивізіонів. Лише за 17 квітня було уражено 88 ворожих гармат. З початку року ця цифра вже сягнула 5 604.

– Найрезультативнішим днем в ураженні ворожих артстволів стало 27 березня 2025 року, коли наші воїни за добу знищили 122 артилерійські гармати росіян, – повідомили в оборонному відомстві.

Крім того, наші воїни знищили або вивели з ладу 217 ворожих танків, у березні – 272. Загальні втрати танків Росії з початку року – 1 060 одиниць.

Також протягом квітня українські захисники знищили або підбили 484 бойові броньовані машини та 4 063 одиниці автомобільного транспорту, включно з автоцистернами.

Повідомляється, що лише за 17 квітня росіяни втратили 312 одиниць автотехніки.

– Кількість бойових зіткнень на фронті упродовж квітня зросла стосовно березня: 4 647 проти 4 270. Для порівняння, у лютому було зафіксовано 3 274 боєзіткнення. Від початку року їх кількість перетнула позначку у 17 тис., – додали в Міноборони.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 163-тю добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Джерело : Міноборони

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