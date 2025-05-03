Зеленський – гостям на параді у РФ 9 травня: Ми не даватимемо вам жодних гарантій

Україна не рекомендує гостям з інших країн відвідувати парад у Москві 9 травня з міркувань безпеки.

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський.

Звернення Зеленського до гостей параду у РФ 9 травня

– Наша позиція до всіх країн, які їхали чи їдуть до РФ 9 травня, – дуже проста: ми не можемо нести відповідальність за те, що відбувається на території Російської Федерації. Вони (росіяни, – Ред.) гарантують вам безпеку, тому жодних гарантій ми не даватимемо, бо не знаємо, що Росія робитиме в ці дати. Вона може вдаватися до різних кроків: підпалів, підривів тощо, а потім звинувачувати нас, – зазначив глава держави.

Володимир Зеленський наголошує: вважає за необхідне повідомити усім, хто звертається до української сторони із запитаннями, що Україна не рекомендує їм відвідувати Росію з міркувань безпеки.

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– Якщо ви це робите – не запитуйте нас. Це ваше особисте рішення, – зауважив президент України.

Нагадаємо, що президент РФ Володимир Путін оголосив так зване перемир’я на День перемоги з 00:00 8 травня до 00:00 11 травня.

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