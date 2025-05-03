Зеленський: Украина готова к перемирию с 7 мая, но на 30 дней

Украина готова к прекращению огня с любой даты, но на 30 дней, как еще 11 марта предлагали Соединенные Штаты Америки.

Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

Зеленский – о прекращении огня

Глава государства отмечает: Украина поддерживает предложенную американцами 11 марта модель безусловного прекращения огня на 30 дней.

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Дата начала отсчета, добавляет Владимир Зеленский, неважна, хотя желательно сделать это как можно раньше.

Однако обязательно прекращение огня должно длиться 30 дней, потому что “за три, пять, семь дней невозможно ни о чем договориться”.

Объявленное президентом РФ Владимиром Путиным трехдневное “перемирие” на День победы 9 мая глава Украины считает больше “театральной постановкой” главы Кремля.

По убеждению Зеленского, таким образом Путин делает вид, якобы откликается на сигналы спецпосланника президента США Дональда Трампа Стивена Уиткоффа.

– Это больше театральная постановка с его стороны (со стороны Путина, – Ред.), потому что за два-три дня никакой план следующих шагов по окончанию войны выстроить невозможно. И поэтому это просто выглядит не очень серьезно или очень несерьезно. Играть для того, чтобы создать Путину мягкую атмосферу выхода из изоляции 9 мая, и чтобы всем тем лидерам, друзьям или партнерам Путина, которые приедут по тем или иным причинам на Кремлевскую площадь 9 мая, было комфортно и безопасно? – задает риторический вопрос Владимир Зеленский.

Глава государства отмечает: помогать Путину никто не будет.

– Мы просто либо находимся в состоянии войны, либо Путин демонстрирует свою готовность к прекращению огня, к первой части окончания войны. Мы готовы начинать с 1-го, с 3-го, с 5-го. Если ему нужно 7 мая – нам все равно. С 7-го – на 30 дней, – отметил президент Украины.

Зеленский убежден: если РФ действительно готова говорить о реальном прекращении огня, “тогда должна поддержать 30-дневную американскую стратегию”.

– Просто вопрос в том, что они убивают нас до 7-го, потом 7-го делают для себя комфортными два или три дня, а потом 11 числа снова атакуют нас ракетами. Я просто не вижу в этом никакого предложения, – добавил глава государства.

Несмотря на то, что абсолютной тишины без качественного мониторинга достичь невозможно, говорит Владимир Зеленский, украинская сторона готова к прекращению огня на месяц, если на это у другой стороны есть воля.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 165-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

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