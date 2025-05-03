В Крыму наши военные уничтожили второй за сутки российский самолет — Зеленский

За сутки в результате успешной операции на территории Крыма был уничтожен еще один, второй российский самолет.

Об этом в вечернем видеообращении сообщил президент Владимир Зеленский.

— Блестящим было сбивание российского военного самолета с нашего морского дрона – доказательство украинских возможностей. Очень точно наша армия провела операцию по военным объектам на территории Крыма: минус еще один, второй российский самолет за сутки. Также уничтожены военные склады, – сообщил он.

Он поблагодарил каждого, кто работает ради того, чтобы Украина могла отражать российскую агрессию, каждого, кто разрабатывает и внедряет для Украины новые технологические возможности.

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Зеленский о прекращении огня

Глава государства заявил, что главное – возможность партнеров повлиять на Россию, чтобы страна-агрессор пошла на длительное и полное прекращение огня. Он подчеркнул, что это позволит искать решение, чтобы выйти из войны.

– Сейчас никто не видит такой готовности России – наоборот, вся их внутренняя риторика скорее мобилизационная, и российские пропагандисты продолжают угрожать не только Украине, но и другим соседям – Литве, другим странам Балтии. Собственно это то, о чем мы давно говорим: без давления на Москву Россия продолжит воевать, — добавил он.

Как отметил Зеленский, сейчас экономические условия в России более неблагоприятны, в первую очередь из-за снижения цены на нефть. Однако он подчеркнул, что это еще не такие условия, чтобы Россия ощутила войну как фундаментальную проблему для себя. Он выразил мнение, что именно санкции мира, в первую очередь против российской энергетики, против банков могут помочь в достижении мира.

– Мы говорили об этом с партнерами. Мы знаем, что партнеры нас услышали. Приближаем действия. Готовим наши санкционные пакеты – в частности против субъектов и схем в третьих странах, которые, к сожалению, помогают России обходить часть санкций. И продолжаем укреплять нашу оборону: ожидаем уже скоро весомые оборонные пакеты для Украины и решение о дальнейшем сотрудничестве – сотрудничестве во время войны с ключевыми странами и в послевоенное время, — сказал Зеленский.

Он отметил, что сейчас идет подготовка к серьезным основаниям для восстановления Украины.

Глава государства заявил, что Украина готова как можно быстрее, хоть с сегодняшнего дня, переходить к прекращению огня, если Россия готова к зеркальным шагам – к полной тишине, к продолжительной тишине по меньшей мере на 30 суток.

– Это честный срок, когда можно подготовить следующие шаги. Россия должна останавливать войну и прекратить штурмы, прекратить обстрелы, – добавил он.

В то же время, он подчеркнул, что со стороны РФ готовности прекратить огонь не наблюдается, о чем говорит интенсивность российских ударов. Зеленский отметил, что это свидетельствует ни о чем, кроме желания РФ и дальше воевать.

— Каждую ночь под сотню Шахедов. Только за одну эту неделю, с понедельника по субботу, уже более 950 российских авиабомб, — добавил он.

Зеленский заявил, что ежедневно фиксируются интенсивные бои на Покровском направлении, других Донецких направлениях. Украина, по его словам, отвечает по всему фронту, а также территории Курской и Белгородской областей, где сохраняется наша активность.

Напомним, что ночью 2 мая прогремела серия взрывов в Крыму, в том числе на военных объектах.

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