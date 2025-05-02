Серия взрывов в Крыму: целью дронов были военные аэродромы

Ночью 2 мая прогремела серия взрывов в Крыму, в том числе на военных объектах.

Взрывы в Крыму 2 мая: что известно

Взрывы в Крыму начались после полуночи 2 мая.

О взрывах, вспышках и реве дронов в небе писали люди в Севастополе, Евпатории, Феодосии и Симферополе.

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Так называемый губернатор Севастополя Михаил Развожаев успокаивал местных, что флот вместе с силами противовоздушной обороны отражает массированную комбинированную атаку на город над Черным морем в районе Херсонеса, Севастопольской бухты, Качи и Балаклавы.

Кроме того, убеждал Развожаев, никакие объекты в городе или акватории не пострадали.

Утром с успокоительным сообщением обратились уже в Минобороны РФ.

Там заявили, что их противовоздушная оборона якобы ликвидировала 89 беспилотников над пока оккупированным Крымом и 23 – над акваторией Черного моря.

Тем временем очевидцы убеждают: ночью целью дронов были аэродромы Кача и Бельбек возле Севастополя, аэродром и военная часть в Гвардейском, аэродром Саки в Новофедоровке.

Утром руководитель Центра противодействия дезинформации при Совете национальной безопасности и обороны Украины Андрей Коваленко подчеркнул, что демилитаризация Крыма является важной составляющей безопасности в Черном море.

– Россия, как и со времен СССР, рассматривает Крым как военную базу. И это прямая угроза для судоходства. Также с временно оккупированного полуострова совершаются удары по украинским городам. Взрывы в Крыму на военных объектах являются исключительно составляющей безопасности, – подчеркнул Андрей Коваленко.

Напомним, что часть из 150 дронов, которыми РФ атаковала Украину ночью 2 мая, были выпущены с крымского мыса Чауда.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 164-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

Источник: Крымский ветер, Минобороны РФ, Андрей Коваленко

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