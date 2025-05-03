У Криму наші військові знищили другий за добу російський літак – Зеленський

За добу у результаті успішної операції на території Криму було знищено ще один, другий російський літак.

Про це у вечірньому відеозверненні повідомив президент Володимир Зеленський.

– Блискуче було збиття російського військового літака з нашого морського дрона – доказ українських спроможностей. Дуже влучно наша армія провела операцію по військових обʼєктах на території Криму: мінус іще один, другий російський літак за добу. Також знищені військові склади, – повідомив він.

Він подякував кожному, хто працює заради того, щоб Україна могла відбиватись від окупанта, кожному, хто розробляє та впроваджує для України нові технологічні можливості.

Зараз дивляться

Зеленський про припинення вогню

Голова держави заявив, що головне – можливість партнерів вплинути на Росію, щоб вона пішла на тривале та повне припинення вогню. Він наголосив, що це дасть змогу шукати рішення, щоб вийти з війни.

– Зараз ніхто не бачить такої готовності Росії – навпаки, уся їхня внутрішня риторика скоріше мобілізаційна, і російські пропагандисти продовжують погрожувати не тільки Україні, але й іншим сусідам – Литві, іншим країнам Балтії. Власне, це те, про що ми давно говоримо: без тиску на Москву Росія продовжить воювати, – додав він.

Як зауважив Зеленський, наразі економічні умови в Росії більш несприятливі, насамперед через зниження ціни на нафту. Проте він наголосив, що це ще не такі умови, щоб Росія відчула війну як фундаментальну проблему для себе. Він висловив думку, що саме санкції світу, у першу чергу проти російської енергетики, проти банків можуть допомогти миру.

– Ми говорили про це з партнерами. Ми знаємо, що партнери нас почули. Наближаємо дії. Готуємо наші санкційні пакети – зокрема, проти субʼєктів та схем у третіх країнах, які, на жаль, допомагають Росії обходити частину санкцій. І продовжуємо зміцнювати нашу оборону: очікуємо вже незабаром вагомі оборонні пакети для України та рішення щодо подальшої співпраці – співпраці в час війни з ключовими країнами і в післявоєнний час, – сказав Зеленський.

Він зауважив, що наразі йде підготовка до серйозних основ для відбудови України.

Голова держави на готовності України якнайшвидше, хоч відсьогодні, переходити до припинення вогню, якщо Росія готова до дзеркальних кроків – до повної тиші, до тривалої тиші щонайменше на 30 діб.

– Це чесний термін, коли можна підготувати наступні кроки. Росія повинна зупиняти війну і припинити штурми, припинити обстріли, – додав він.

Водночас він підкреслив, що з боку РФ готовності припинити вогонь не спостерігається, про що говорить інтенсивність російських ударів. Зеленський зауважив, що це свідчить ні про що, окрім російського бажання і далі воювати.

– Кожної ночі під сотню Шахедів. Тільки за один цей тиждень, від понеділка по суботу, вже більш ніж 950 російських авіабомб, – додав він.

Зеленський заявив, що щодня фіксуються інтенсивні бої на Покровському напрямку, на інших Донецьких напрямках. Україна, за його словами, відповідає по всьому фронту, а також на території Курської та Бєлгородської областей, де зберігається наша активність.

Нагадаємо, що вночі 2 травня пролунала серія вибухів у Криму, зокрема на військових об’єктах.

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.