Сливал врагу локации: СБУ задержала “крота” в боевой бригаде ВСУ на Харьковщине

Военная контрразведка Службы безопасности при содействии главнокомандующего ВСУ задержала агента врага в зоне боевых действий на Харьковщине. Им оказался контрактник одной из бригад ВСУ, который работал на российскую военную разведку (более известную как ГРУ).

По материалам дела, предатель сливал оккупантам локации боевого соединения, в котором проходил службу на Купянском направлении.

Использовал анонимный чат

— Поэтапно задокументировано, как агент мессенджером выходил на куратора из российского ГРУ и передавал ему координаты своего и других подразделений с передовой, — говорится в сообщении.

Больше всего врага интересовали координаты штабов, запасных командных пунктов, укрепрайонов и огневых позиций Сил обороны.

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Для коммуникации с российским спецслужбистом “крот” использовал голосовые сообщения, которые надиктовывал в анонимном чате.

Задержан недалеко от линии фронта

По геолокации агента оккупанты готовили ракетно-бомбовые удары, перед началом которых предатель должен был выйти из периметра огневого поражения.

Военная контрразведка СБУ заблаговременно разоблачила вражеские намерения и предотвратила их реализацию. После проведения мероприятий для обеспечения безопасности локаций Сил обороны предатель был задержан неподалеку от линии боевого соприкосновения.

Во время обыска у него изъято два телефона, которые он использовал для коммуникации с российским ГРУ.

По данным следствия, фигурант был дистанционно завербован оккупантами в январе этого года. СБУ также установила личность его куратора — сотрудника военной разведки РФ, который находится на передовой Восточного фронта.

Грозит пожизненное

Следователи Службы безопасности сообщили агенту о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена, совершенная в условиях военного положения).

Злоумышленник взят под стражу без права внесения залога. Ему грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.

Комплексные мероприятия проводили совместно со следователями СБУ в Харьковской области под процессуальным руководством Специализированной прокуратуры в сфере обороны Восточного региона.

Источник : СБУ

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