Зливав ворогу локації: СБУ затримала “крота” в бойовій бригаді ЗСУ на Харківщині

Військова контррозвідка Служби безпеки за сприяння Головнокомандувача ЗСУ затримала агента ворога зоні бойових дій на Харківщині. Ним виявився контрактник однієї з бригад ЗСУ, який працював на російську військову розвідку (більш відому як ГРУ).

За матеріалами справи, зрадник зливав окупантам локації бойового з’єднання, в якому проходив службу на Куп’янському напрямку.

Використовував анонімний чат

– Поетапно задокументовано, як агент месенджером виходив на куратора з російського ГРУ і передавав йому координати свого та інших підрозділів із передової, – йдеться в повідомленні.

Найбільше ворога цікавили координати штабів, запасних командних пунктів, укріпрайонів та вогневих позицій Сил оборони.

Зараз дивляться

Для комунікації з російським спецслужбістом «кріт» використовував голосові повідомлення, які надиктовував в анонімному чаті.

Затриманий недалеко від лінії фронту

За геолокацією агента окупанти готували ракетно-бомбові удари, перед початком яких зрадник мав вийти з периметра вогневого ураження.

Військова контррозвідка СБУ завчасно викрила ворожі наміри та запобігла їхній реалізації. Після проведення заходів для гарантування безпеки локацій Сил оборони зрадника було затримано неподалік від лінії бойового зіткнення.

Під час обшуку в нього вилучено два телефони, які він використовував для комунікації з російським ГРУ.

За даними слідства, фігурант був дистанційно завербований окупантами в січні цього року. СБУ також встановила особу його куратора – співробітника військової розвідки РФ, який перебуває на передовій східного фронту.

Загрожує довічне

Слідчі Служби безпеки повідомили агенту про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

Зловмисника взято під варту без права внесення застави. Йому загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

Комплексні заходи проводили спільно зі слідчими СБУ в Харківській області під процесуальним керівництвом Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Східного регіону.

Джерело : СБУ

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