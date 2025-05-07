В Воздушных силах рассказали, чем нетипичной была атака Украины 7 мая

Сегодня атака со стороны РФ по украинским городам была в несколько волн, что является довольно нетипичным.

Об этом в эфире телемарафона Єдині новини сообщил начальник управления коммуникации Воздушных сил Вооруженных сил Украины Юрий Игнат.

– Со вчерашнего вечера, примерно в 21:30 началась атака. С разных направлений враг атаковал: и с северных российских областей, в частности с Курска, Брянска, традиционно с Миллерово, а также с оккупированных территорий и Ростовской области. Оттуда бьют традиционно Шахедами, – сообщил он.

По состоянию на данный момент, РФ одновременно запустила по Украине 187 ударных БпЛА и дронов-имитаторов. В такой способ враг попытался усложнить Воздушным силам ВСУ работу по целям.

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Всего нашим защитникам неба удалось уничтожить 81 ударный дрон. Также было локационно утраченно 64 беспилотника.

К тому же РФ ударила по Украине 5 баллистическими ракетами – Искандер-М или КН-23. По его словам, точный тип ракет будет установлен позже. Две цели из пяти были сбиты Воздушными силами.

– Хотелось бы, конечно, больше сбивать. Но понятно, что враг атакует по разным направлениям. Не везде есть у нас системы, способные перехватывать баллистические ракеты. Неоднократно руководство государства говорило, что Украине нужно как можно больше средств, способных работать именно по баллистическим ракетам, – добавил он.

Игнат об особенности атак со стороны РФ

К тому же все чаще атаки дронами растягиваются во времени, что означает только одно — война продолжается и, несмотря на позицию Украины относительно устойчивого и длительного прекращения огня, РФ продолжает атаковать мирные города нашего государства.

Он подчеркнул, что РФ атакует крупные города Украины не только дронами, но и баллистическими ракетами со шрапнелью в боевой части, что, безусловно, является актом терроризма со стороны страны-агрессора.

— Таким образом враг еще раз показывает свои намерения, атакуя города, садики, дома, школы и т. д., — добавил Игнат.

Напомним, баллистическую ракету и 28 дронов российские войска применили во время ночной атаки на Киев 7 мая. В результате обстрела погибли два человека, среди 7 пострадавших — дети.

Фото: Медиа Центр Украина

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