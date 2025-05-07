У Повітряних силах розповіли, чим нетиповою була атака України 7 травня

Сьогодні атака з боку РФ по українським містам тривала у декілька хвиль, що є досить нетиповим.

Про це в ефірі телемарафону Єдині новини повідомив начальник управління комунікації Повітряних сил Збройних сил України Юрій Ігнат.

– З вчорашнього вечора, приблизно о 21:30 почалася атака. З різних напрямків ворог атакував: і з північних російських областей, зокрема Курська, Брянська, традиційно з Міллерово, а також з окупованих територій, і Ростовської області. Звідти атакують традиційно Шахедами, – повідомив він.

Станом на зараз, РФ одночасно запустила по Україні 187 ударних БпЛА та дронів-імітаторів. У такий спосіб ворог намагається ускладнити Повітряним силам ЗСУ роботу по цілях.

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Всього нашим захисникам неба вдалося знищити 81 ударний дрон. Також було локаційно втрачено 64 безпілотники.

До того ж РФ вдарила по Україні 5 балістичними ракетами – Іскандер-М або КН-23. За його словами, точний тип ракет буде встановлено пізніше. Дві цілі з п’яти було збито Повітряними силами.

– Хотілося б, звісно, більше збивати. Але зрозуміло, що ворог атакує з різних напрямків. Не скрізь є в нас системи, які здатні перехоплювати балістичні ракети. Неодноразово керівництво держави говорило, що Україні потрібно якомога більше засобів, здатних працювати саме по балістичних ракетах, – додав він.

Ігнат про особливість атак з боку РФ

До того ж все частіше атаки дронами розтягуються у часі, що означає лише одне – війна продовжується і, незважаючи на позицію України щодо стійкого та тривалого припинення вогню, РФ продовжує атакувати мирні міста нашої держави.

Він наголосив, що РФ атакує великі міста України не лише дронами, а й балістичними ракетами зі шрапнеллю у бойовій частині, що, безумовно, є актом тероризму з боку країни-агресора.

– Так ворог ще раз показує свої наміри, атакуючи міста, садочки, будинки, школи тощо, — додав Ігнат.

Нагадаємо, балістичну ракету та 28 дронів російські війська застосували під час нічної атаки на Київ 7 травня. У результаті обстрілу загинуло двоє людей, серед 7 постраждалих – діти.

Фото: Медіа Центр Україна

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