Во Львове подписали соглашение о закупке на €1 млрд оружия для ВСУ по датской модели

Европейский Союз, Дания, Италия, Нидерланды и Франция подписали соглашение о выделении €1 млрд на вооружение для Вооруженных сил Украины.

Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в своем Telegram-канале.

Выделение €1 млрд на вооружение для ВСУ

Отмечается, что средства поступят из прибыли от замороженных российских активов через Европейский фонд мира.

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— €1 млрд из этой суммы будет направлен на закупку оружия по так называемой датской модели — непосредственно у украинских производителей, — сообщил Шмыгаль.

Он выразил особую благодарность Дании, Франции, Нидерландам и Италии, которые будут реализовывать закупки украинского оружия на сумму €1 млрд.

В целом, как отметил премьер, сегодня ЕС официально объявил о намерении выделить почти €1,9 млрд на военную поддержку Украины.

— Таким образом мы не просто усиливаем нашу способность к защите, но и стимулируем экономику и инновации в нашем оборонно-промышленном комплексе, — добавил он.

Шмыгаль сообщил, что еще более €600 млн будет направлено на артиллерию и боеприпасы. А более €200 млн — на усиление украинской ПВО.

Напомним, в пятницу, 9 мая, во Львов прибыла вице-президент Еврокомиссии Кая Каллас и министры иностранных дел ряда европейских государств.

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