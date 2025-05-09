Норвегия продлит еще на год соглашение с ЕС о медицинской эвакуации из Украины

Правительство Норвегии приняло решение продлить соглашение с ЕС об эвакуации украинских пациентов до 31 марта 2026 года. Помимо транспорта для медицинской эвакуации, страна предоставляет экспертную помощь и поставки медицинского оборудования, медикаментов и другой материальной помощи.

— Норвежские службы здравоохранения проделали колоссальную работу, помогая более чем 450 украинским пациентам, которые прошли лечение в Норвегии, — сказал министр здравоохранения и социальных служб Ян Кристиан Вестре.

История эвакуации

Норвегия начала перевозить украинских пациентов весной 2022 года. С августа 2022 года осуществляются регулярные еженедельные рейсы для эвакуации украинских пациентов в страны Европы через Механизм гражданской защиты ЕС (UCPM).

Европейская комиссия охарактеризовала усилия Норвегии как краеугольный камень европейской поддержки медицинской эвакуации для Украины. Во многих странах есть доступные мощности больниц, но нет средств для транспортировки пациентов.

Сейчас смотрят

Сотрудничество Норвегии с ЕС помогает обеспечить более скоординированное и более рациональное использование больничных мощностей в Европе, что в свою очередь снижает нагрузку на службы здравоохранения в Украине.

Перспектива и расходы

Около 2 400 пациентов были перевезены в Норвегию и другие европейские страны по воздушному коридору. Более 450 пациентов получили медицинскую помощь в Норвегии.

Соглашение с ЕС о воздушном транспорте Medevac должно было быть заключено в апреле 2025 года, но теперь продлено до 31 марта 2026 года.

Расходы, связанные с продлением операции, оцениваются примерно в 150 миллионов норвежских крон и будут финансироваться в рамках Программы поддержки Нансена для Украины.

Источник: Правительство Норвегии

Фото: Минздрав

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.