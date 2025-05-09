У Львові підписали угоду про закупівлю на €1 млрд зброї для ЗСУ за данською моделлю
Європейський Союз, Данія, Італія, Нідерланди та Франція підписали угоду про виділення €1 млрд на озброєння для Збройних сил України.
Про це повідомив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль у своєму Telegram-каналі.
Виділення €1 млрд на озброєння для ЗСУ
Зазначається, що кошти надійдуть із прибутку від заморожених російських активів через Європейський фонд миру.
— €1 млрд з цієї суми буде спрямовано на закупівлю зброї за так званою данською моделлю — безпосередньо в українських виробників, – повідомив Шмигаль.
Він висловив особливу вдячність Данії, Франції, Нідерландам та Італії, які реалізовуватимуть закупівлі української зброї на суму €1 млрд.
Загалом, як зазначив прем’єр, сьогодні ЄС офіційно оголосив про намір виділити майже €1,9 млрд на військову підтримку України.
— Тож ми не просто посилюємо нашу здатність до захисту, а й стимулюємо економіку та інновації в нашому оборонно-промисловому комплексі, – додав він.
Шмигаль повідомив, що ще понад €600 млн буде спрямовано на артилерію та боєприпаси. А понад €200 млн — на посилення української ППО.
Нагадаємо, у п’ятницю, 9 травня, до Львова прибула віцепрезидентка Єврокомісії Кая Каллас та міністри закордонних справ низки європейських держав.