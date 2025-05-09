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Марія Степанюк, редактор стрічки, журналіст, оглядач

У Львові підписали угоду про закупівлю на €1 млрд зброї для ЗСУ за данською моделлю

Шмигаль, Каллас та інші
Фото: Урядовий портал

Європейський Союз, Данія, Італія, Нідерланди та Франція підписали угоду про виділення €1 млрд на озброєння для Збройних сил України.

Про це повідомив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль у своєму Telegram-каналі.

Виділення €1 млрд на озброєння для ЗСУ

Зазначається, що кошти надійдуть із прибутку від заморожених російських активів через Європейський фонд миру.

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— €1 млрд з цієї суми буде спрямовано на закупівлю зброї за так званою данською моделлю — безпосередньо в українських виробників, – повідомив Шмигаль.

Він висловив особливу вдячність Данії, Франції, Нідерландам та Італії, які реалізовуватимуть закупівлі української зброї на суму €1 млрд.

Загалом, як зазначив прем’єр, сьогодні ЄС офіційно оголосив про намір виділити майже €1,9 млрд на військову підтримку України.

— Тож ми не просто посилюємо нашу здатність до захисту, а й стимулюємо економіку та інновації в нашому оборонно-промисловому комплексі, – додав він.

Шмигаль повідомив, що ще понад €600 млн буде спрямовано на артилерію та боєприпаси. А понад €200 млн — на посилення української ППО.

Нагадаємо, у п’ятницю, 9 травня, до Львова прибула віцепрезидентка Єврокомісії Кая Каллас та міністри закордонних справ низки європейських держав.

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Європейський Союз, військова допомога, Денис Шмигаль, Україна
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