82% безработных в Украине составляют женщины — причины

Около 82% безработных в Украине составляют женщины. Значительная гендерная диспропорция объясняется мобилизацией и военным положением.

Об этом свидетельствуют результаты исследования Зарегистрированная безработица в Украине, проведенного Государственной службой занятости и организацией Helvetas Swiss Intercooperation.

Что происходит на рынке труда

Как указано в отчете, в возрастной структуре наибольшая доля безработных приходится на лиц в возрасте 36-54 года, а молодежь (то есть лиц в возрасте от 18 до 25 лет) составляет лишь 6,4%.

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В исследовании говорится, что уровень образования безработных лиц в основном высокий. Среди них: имеют высшее образование — более 31%, а профессионально-техническое — 31,4%. В то же время в ряде регионов, в частности в Киеве, доля граждан с высшим образованием — 69,3%.

— Однако высокий уровень образования не всегда гарантирует трудоустройство, что свидетельствует о дисбалансе между предложением квалифицированной рабочей силы и спросом на рынке труда, — говорится в сообщении.

Кроме того, самыми многочисленными профессиональными группами среди опрошенных безработных являются профессионалы (29,4%) и специалисты (22,4%).

Но доля простейших профессий и профессий сельского хозяйства является минимальной (1,4% и 1,1% соответственно). В исследовании указано, что это свидетельствует о повышенном спросе на рабочие профессии и очевидный дефицит специалистов на рынке труда.

Во время опроса граждане называли основные причины безработицы. Самыми распространенными ответами были личные обстоятельства (37,7%) и низкий уровень заработной платы (20,7%).

В исследовании отмечается, что этими факторами может объясняться в целом невысокая мотивация безработных к смене места жительства и возможной смене профессии.

Среди основных ожиданий — высокая заработная плата (59,1%), а также стабильность и безопасность (51,3%).

В то же время больше всего люди ищут работу через Государственную службу занятости (47,9%), а всего 16,2% пользуются онлайн-платформами.

В опросе приняли участие 68 838 безработных, что ориентировочно составляет 70% от их количества. Опрос проведен с 20 ноября до 20 декабря 2024 года.

Источник: Интерфакс-Украина, Государственная служба занятости, Helvetas Ukraine

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