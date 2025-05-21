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Страховой стаж 2025: засчитывается ли в Украине работа за рубежом

стаж роботи за кордоном
Фото: Pixabay

Работая официально за рубежом, человек приобретает страховой стаж. Засчитывается ли период работы за рубежом в страховой стаж в Украине — читайте в материале Фактов ICTV.

Засчитывается ли в стаж работа за границей в Украине в 2025 году

Страховой стаж — это срок, в течение которого человек был официально трудоустроен и подлежал общеобязательному государственному пенсионному страхованию. В этот период ежемесячно были уплачены страховые взносы.

В страховой стаж засчитывается:

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  • время официального трудоустройства в компании;
  • периоды отпусков;
  • декретные отпуска в связи с беременностью и родами;
  • отпуска по уходу за ребенком и тому подобное.

Юристы системы бесплатной юридической помощи рассказали Фактам ICTV, что ранее учет стажа работы за рубежом зависел от того имеет ли Украина соответствующее соглашение со страной, в которой работал человек.

То есть, работа за рубежом засчитывалась в страховой стаж в случае, если с этими странами заключен международный договор в сфере пенсионного обеспечения. Узнать, с какими странами Украина имеет соглашения, можно на сайте ПФУ по ссылке.

Однако 16 мая 2025 года Кабмин принял Постановление №562, которым разрешается засчитывать периоды трудовой деятельности за пределами Украины в страховой стаж приобретенного в Украине. Для этого нужно лишь подтвердить наличие такого стажа официальными документами.

Как подтвердить стаж работы за границей в 2025 году

Для подтверждения стажа работы за рубежом необходимо обратиться в Пенсионный фонд Украины и предоставить следующие документы:

  • копию заграничного паспорта;
  • документы, подтверждающие работу за рубежом;
  • подписанное соглашение с работодателем;
  • выписку из социального реестра;
  • регистрацию в налоговых органах;
  • свидетельство о регистрации в социальном реестре.

Документы, составленные на иностранном языке, подаются вместе с их переводами на украинский язык, заверенными в установленном порядке.

Согласно порядку представления и оформления документов для назначения (перерасчета) пенсий в соответствии с Законом Украины Об общеобязательном государственном пенсионном страховании, утвержденным постановлением правления Пенсионного фонда Украины № 22-1 от 25 ноября 2005 года, документы, выданные компетентными органами иностранных государств в отношении граждан Украины, иностранцев и лиц без гражданства, признаются действительными в Украине при наличии легализации, если иное не предусмотрено международными договорами Украины.

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