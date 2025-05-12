82% безробітних в Україні становлять жінки – причини

Близько 82% безробітних в Україні становлять жінки. Значна гендерна диспропорція пояснюється мобілізацією та воєнним станом.

Про це свідчать результати дослідження Зареєстроване безробіття в Україні, проведеного Державною службою зайнятості та організацією Helvetas Swiss Intercooperation.

Що відбувається на ринку праці

Як зазначено у звіті, у віковій структурі найбільша частка безробітних припадає на осіб віком 36-54 роки, а молодь (тобто осіб віком від 18 до 25 років) становить лише 6,4%.

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У дослідженні йдеться, що рівень освіти безробітних осіб здебільшого високий. Серед них: мають вищу освіту – понад 31%, а професійно-технічну – 31,4%. Водночас у низці регіонів, зокрема в Києві, частка громадян з вищою освітою – 69,3%.

– Однак високий рівень освіти не завжди гарантує працевлаштування, що свідчить про дисбаланс між пропозицією кваліфікованої робочої сили та попитом на ринку праці, – зазначено у повідомленні.

Крім того, найчисельнішими професійними групами серед опитаних безробітних є професіонали (29,4%) і фахівці (22,4%).

Але частка найпростіших професій та професій сільського господарства є мінімальною (1,4% та 1,1% відповідно). У дослідженні зазначено, що це свідчить про підвищений попит на робітничі професії та очевидний дефіцит фахівців на ринку праці.

Під час опитування громадяни називали основні причини безробіття. Найпоширенішими відповідями були особисті обставини (37,7%) та низький рівень заробітної плати (20,7%).

У дослідженні зазначається, що цими факторами може пояснюватися загалом невисока мотивація безробітних до зміни місця проживання та можливої зміни професії.

Серед основних очікувань – висока заробітна плата (59,1%), а також стабільність і безпека (51,3%).

Водночас найбільше люди шукають роботу через Державну службу зайнятості (47,9%), а лише 16,2% користуються онлайн-платформами.

В опитуванні взяли участь 68 838 безробітних, що орієнтовно становить 70% від їхньої кількості. Опитування проведено з 20 листопада до 20 грудня 2024 року.

Джерело: Інтерфакс-Україна, Державна служба зайнятості, Helvetas Ukraine

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