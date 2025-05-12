Дискредитация переговоров и соглашения о недрах: РФ готовит новую волну пропаганды

Кремль в ближайшее время планирует усилить усилия по пропаганде, которые в частности будут направлены на дискредитацию переговорного процесса.

Об этом сообщает Центр противодействия дезинформации.

Вражеская пропаганда сосредоточится на распространении нарративов о якобы “недоговороспособности” Украины, которая якобы умышленно срывает переговорный процесс.

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– Россия инициировала информационную кампанию, обвиняя Украину в нарушении объявленного Кремлем трехдневного перемирия, приуроченного к празднованию 80-летия победы во Второй мировой войне, – говорится в сообщении.

Прогнозируется оживление и раскрутка этих нарративов с целью манипуляции общественным мнением и оправдания собственных агрессивных действий.

Информационные кампании со стороны РФ

Кроме того, ожидается активизация информационной кампании со стороны РФ, которая будет направлена ​​на подрыв легитимности украинской власти. Основой информационных операций станет продвижение нарративов о якобы “узурпации власти”, “нежелании проводить выборы” и “потере легитимности” действующего руководства Украины.

К тому же, прогнозируется усиление дезинформационных операций противника, направленных на дискредитацию соглашения с США о недрах. Вероятна активизация усилий пропаганды РФ для дестабилизации ситуации в Польше в связи с президентскими выборами 18 мая, а также дальнейшие попытки повлиять на демократические процессы в Румынии. Также российская пропаганда коснется и нового правительства Германии.

Кроме того, в ЦПД предупредили об информационной кампании ко Дню памяти жертв геноцида крымскотатарского народа 18 мая и манипуляциях по вопросу памяти жертв политических репрессий.

Также к очередной годовщине первого сражения за Донецкий аэропорт 26 мая 2014 года ожидается активизация российской пропаганды, традиционно использующей события 2014 года для оправдания полномасштабной вооруженной агрессии против Украины.

Вероятно, российские пропагандисты будут также пытаться приуменьшить влияние изменений на рынке продажи нефти (ожидается падение цен), вызванных решением ОПЕК+ нарастить ее добычу.

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